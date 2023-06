FRS déploie les grands moyens pour l’opération Marhaba 2023

La compagnie FRS joue un rôle crucial dans l’opération Marhaba 2023, qui vise à faciliter le voyage des Marocains résidant à l’étranger (MRE) de l’Espagne vers le Maroc pendant la période estivale. Avec un nombre impressionnant de passagers et de véhicules transportés chaque année, FRS est la seule compagnie maritime qui relie toutes les routes du détroit de Gibraltar.

En 2022, FRS Iberia et FRS Maroc ont transporté environ 1,3 million de passagers, 286 200 véhicules et 125 580 unités de fret. Ces chiffres témoignent de l’ampleur de l’opération Marhaba et de la confiance accordée à FRS pour faciliter ces déplacements.

Pour assurer le bon déroulement de l’opération, FRS Maroc et FRS Iberia disposent d’une équipe expérimentée dans les opérations maritimes entre l’Espagne et le Maroc. Avec un total de 796 employés répartis entre le Maroc et l’Espagne, issus de 15 nationalités différentes, FRS bénéficie d’une diversité culturelle qui lui permet de mieux répondre aux besoins des passagers.

« En ce qui concerne l’opération Marhaba, nous avons entamé les préparatifs pour la saison estivale il y a quelques mois déjà. Nous avons lancé une campagne de recrutement pour renforcer nos équipes. De plus, les navires ont fait l’objet d’un arrêt technique pour la maintenance et évaluer la capacité d’accueil. Par ailleurs, nous comptons renforcer le nombre de navires pour le bon déroulement de l’opération », indique Mehdi Zaaroui | capitaine du Tanger Express.

FRS exploite six navires sur trois itinéraires clés de l’opération Marhaba. Les liaisons comprennent Tanger Ville – Tarifa (60 minutes de traversée), Tanger Med – Algeciras (1h30 de traversée) et Sebta – Algeciras (60 minutes de traversée). Cette couverture complète des routes du détroit de Gibraltar permet aux voyageurs de choisir l’itinéraire qui convient le mieux à leurs besoins.

FRS se mobilise à 360° pour l’opération Marhaba 2023

Pendant l’opération Marhaba, FRS renforce son équipe avec 362 personnes supplémentaires provenant du Maroc et de l’Espagne. Ces renforts, qu’ils soient basés à terre ou à bord, travaillent en étroite collaboration pour garantir des traversées fluides et efficaces.

Pour faciliter la réservation des clients à l’avance, FRS propose plusieurs options pratiques. Les réservations peuvent être effectuées en ligne via les sites web frs.ma et frs.es. De plus, l’application FRS Travel est disponible gratuitement sur iOS et Android, offrant aux voyageurs une solution simple pour réserver et gérer leurs billets.

Les agences de voyage, en ligne et physiques, ainsi que les points de vente situés sur la route des ports en Espagne et au Maroc, sont également à disposition des clients. Un centre d’appels multilingue (français, arabe, espagnol et anglais) est accessible aux numéros +34 956 68 18 30 et +212 539 94 26 12. De plus, le service client est disponible sur les réseaux sociaux sept jours sur sept.

FRS comprend l’importance de fournir des informations utiles aux MRE tout au long de leur voyage, pas seulement pendant la traversée en ferry. Ainsi, la compagnie propose des informations sur l’état du trafic, les stations-service, des informations culturelles ainsi que les horaires des ferries FRS, entre autres.

FRS joue un rôle clé dans l’opération Marhaba 2023 en tant que seule compagnie maritime reliant toutes les routes du détroit de Gibraltar. Grâce à son expérience, son personnel multiculturel et ses nombreuses options de réservation, FRS facilite le voyage des MRE et contribue au succès de cette opération essentielle chaque été.