Tanger se prépare pour Aïd Al-Adha

Le Conseil communal de Tanger a tenu une réunion concernant les préparatifs inhérents à la célébration de l’Aïd Al-Adha, à la capitale du Détroit, afin que cette fête religieuse et familiale se passe dans les conditions les meilleures.

Cette réunion a été présidée au siège dudit Conseil par le premier vice-président, Mohamed Ghilane Ghazouani, en présence de plusieurs intervenants, dont les représentants des deux sociétés déléguées à la gestion de la propreté de la ville.

Les représentants de ces sociétés ont ainsi présenté leur programme en ce qui concerne les mesures d’hygiène et de propreté avant et pendant la célébration de l’Aïd Al-Adha. Et tous les présents ont attiré l’attention sur les points noirs de cette opération, surtout à propos de la collecte des ordures, déchets et autres détritus, laissés sur la voie publique pendant le jour de de la fête. Et ils se sont mis d’accord pour diminuer les heures de travail en vue de la collecte rapide, afin que celle-ci ne perdure pas jusqu’à une heure tardive de la nuit.

De leur côté, les conseillers municipaux des quatre arrondissements de Tanger ont fait la promesse de tout mettre en œuvre afin de présenter leurs remarques et leurs recommandations à ce sujet, dans le but d’améliorer les conditions de la collecte de déchets, le jour de l’Aïd Al-Adha, en vue que ladite collecte se passe dans de très bonnes conditions.

Larbi Alaoui