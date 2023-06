Maroc: les fameux sabots sévissent encore malgré la loi

L’immobilisation des véhicules par les fameux sabots continue à sévir sur les avenues et rues du Royaume, suscitant encore davantage l’indignation et la colère des citoyens.

Ces derniers s’interrogent sur la légalité de cette manière d’immobiliser ainsi les voitures. Et c’est la même question écrite qu’Ahmed Abbadi, du groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme, à la Chambre des représentants, a adressé au ministre de l’Intérieur.

Le parlementaire du parti du Livre a aussi regretté que de nombreux citoyens pâtissent de cette immobilisation de leurs véhicules, malgré l’existence de lois législatives et légales interdisant l’emploi de ces sabots. Et d’ajouter que certaines sociétés déléguées s’évertuent à faire perdurer cette pratique illégale et à rédiger à l’encontre des « contrevenants » des procès verbaux, sans nulle référence juridique.

Le député PPSiste a également considéré que les sociétés précitées exigent des citoyens le paiement d’amendes, pour ce qu’elles osent appeler « contraventions », en enfreinte manifeste des lois régissant le secteur du stationnement. Ce qui contribue à susciter un grand désarroi flagrant et indigné des citoyens, qui subissent des représailles inacceptables et le comportement incivique de la part des employés desdites société, a déploré Ahmed Abbadi.

Larbi Alaoui