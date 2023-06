Tanger accueille le Forum « MedCOP Climat »

La ville de Tanger abritera, les 22 et 23 juin, la 3è édition du Forum méditerranéen pour le Climat « MedCOP Climat », sur les enjeux climatiques méditerranéens pour l’Action climat, à l’initiative de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la Fondation Maison méditerranéenne du climat.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette conférence, organisée sous le thème « MedCOP, moteur de l’action climatique en Méditerranée aux niveaux local et régional », se tient dans un contexte mondial caractérisé par des tensions internationales chroniques et exacerbé par la guerre en Ukraine, ce qui a entrainé des conséquences désastreuses sur l’économie mondiale et les économies locales, indique un communiqué des organisateurs.

« Dans un tel environnement déconstructeur, où le monde se remet péniblement de la crise de Covid19, le changement climatique est non seulement un défi à prendre en compte à cause des dérèglements qu’il produit, mais également et surtout nécessite une prise en charge volontaire, engagée et de longue haleine par tous les acteurs de la société mondiale », fait savoir la même source, notant que c’est dans ce contexte général fluctuant que se tient le Forum sur le Climat de Tanger, qui succède aux deux précédentes éditions de 2015 (Marseille, France) et de 2016 (Tanger, Maroc).

La ligne directrice de la MedCOP 2023 est de contribuer à asseoir une dynamique méditerranéenne basée sur les territoires visant à faire face aux défis du changement climatique, de poursuivre et d’accélérer la coopération des pays et des régions du pourtour méditerranéen autour de projets concrets portés par des outils programmatiques opérationnels. Il s’agit, en effet, de tout mettre en œuvre pour l’implémentation réelle du « Marrakech Partnership’ » pour l’Action globale pour le Climat. Dans la durée, cette action devrait aboutir à l’organisation d’une conférence parallèlement à chaque COP, afin d’assurer le suivi des décisions prises et des projets initiés à l’occasion de chacune des éditions de celle-ci.

La même source souligne que toute cette panoplie de mesures et d’actions concrètes devrait être réalisée avec l’implication directe et étroite des collectivités locales, ainsi que les acteurs non-étatiques des pays du Sud.

La méditerranée se mobilise face au changement climatique

La MedCOP 2023 de Tanger a ainsi pour objectifs de réfléchir sur les enjeux du moment et que l’on peut résumer en ces six points, à savoir la contribution à la construction et la consolidation d’une dynamique méditerranéenne face aux défis du changement climatique, et l’accélération à tous les niveaux de la coopération efficiente autour de projets concrets et la mise en œuvre d’outils d’opérationnalisation pragmatiques, tout en étant un acteur méditerranéen incontournable dans la mise en œuvre concrète du Marrakech Partnership pour l’action climat globale.

Il s’agit également de s’inscrire dans la durée dans une dynamique proactive, en organisant une conférence en amont de chaque COP et en assurant le suivi des décisions et des projets initiés, et de favoriser davantage la participation des collectivités locales et des acteurs non étatiques des pays du sud aux initiatives internationales en la matière.

Le Forum de Tanger, qui a reçu le soutien de plusieurs organisations internationales et départements ministériels, sera structuré en une séance d’ouverture, 16 conférences thématiques, un Business Forum, un Side Events (sessions de formation et B to B, think-tank à l’université, rencontre autour de la MedCOP à la commune et autres endroits de la ville de Tanger) et une séance de clôture. Par ailleurs, un pavillon de solutions sera dédié, durant ces deux journées, à la mise en place de stands-solutions liés aux thèmes qui seront abordés lors de cette édition.

Lors de ce Forum consacré au Challenge Climate Change, des axes d’analyse et de concertation traiteront des problématiques qui mettent en focus les enjeux d’une telle conférence, en particulier ceux de la régionalisation de l’agenda du Marrakech partnership, de la territorialisation des objectifs de développement durable (ODD), de la mise en œuvre territoriale du Plan d’Action Genre de la CCNUCC (GAP) et du déploiement du Nouvel Agenda Urbain.

Il convient de souligner que la lutte contre le changement climatique a besoin de la contribution et de l’engagement de tous les acteurs : gouvernements locaux, entreprises, société civile et citoyens, qui disposent des leviers à même d’assurer la transformation/réduction des émissions de carbone de/dans nos sociétés. Or, cette transition ne peut se concrétiser sans la mobilisation, l’engagement et la ferme volonté de tous, relève le communiqué, soulignant que cette mise à contribution appelle à accélérer le rythme de la lutte contre le changement climatique, d’une part, et à intensifier les actions de préservation des écosystèmes dans les territoires, en particulier au niveau de ceux souffrant déjà d’un stress hydrique patent comme le Maroc, d’autre part.

La réflexion qui devrait être engagée lors de la MedCOP 2023 sera également centrée sur la manière de tisser des relais « entre les différents acteurs, les politiques publiques, les stratégies, les engagements et les initiatives au niveau infranational, national et mondial, en renforçant l’action dédiée au climat à tous les niveaux », comme le souligne la Climate Chance, organisation internationale axée sur le changement climatique.

Il est à noter que la MedCOP est organisée autour de huit hubs thématiques : « Villes et territoires résilients », « Systèmes alimentaires durables », « Gestion durable des ressources en eau & Économie bleue », « Transition énergétique, Femme & Climat », « Solutions fondées sur la nature », « Migration climatique, paix et sécurité » et « Coopération décentralisée et finance climat ». La conférence est également le lieu idoine pour les rendez-vous B to B, les expositions liées à ses objectifs et la mise en exergue de solutions et de formations en relation avec le Climate Change.