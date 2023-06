Effondrement à Tit Mellil: les proches des victimes sous le choc (VIDEOS)

Deux personnes ont été tuées et cinq autres gravement blessées, dans l’effondrement partiel, jeudi à l’aube, du bâtiment d’une société de textile située dans la zone industrielle 152 relevant de la commune Tit Mellil, ont indiqué les autorités locales de la province de Médiouna. Les opérations de secours se poursuivent pour secourir trois autres personnes encore bloquées sous les décombres.

Au micro de Le Site info, le frère de l’une des victimes, en larmes, s’est dit choqué par l’incident. «Nous ignorons encore les circonstances exactes de cet effondrement. On n’y croit toujours pas», a-t-il confié.

Le proche d’une autre victime a indiqué, de son côté, que le drame s’est produit vers 1h du matin, pendant que les ouvriers dormaient à l’intérieur du bâtiment. «La plupart des victimes sont originaires d’Azilal et sont les seules à subvenir aux besoins de leurs familles», a-t-il déploré.

Rappelons que les autorités locales et les services sécuritaires et de la protection civile se sont déplacés sur les lieux de l’incident en vue de prendre les mesures nécessaires et entamer les opérations d’intervention. Les blessés ont été transportés à l’hôpital de Médiouna pour recevoir les soins nécessaires et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du Parquet, en vue d’élucider les causes de cet incident.

H.M.