Festival de Dakhla : la tenue portée par Asmaa Khamlichi divise la toile (PHOTO)

L’artiste, Asmaa Khamlichi, a attiré l’attention lors de la cérémonie d’ouverture de la 11e édition du Festival de Dakhla, qui a débuté samedi dernier.

Al Khamlichi a choisi une tenue semblable à la «draa’iya» (tenue traditionnelle au sud du Maroc) pour monter sur scène et recevoir son prix d’honneur. Le look de l’actrice a divisé les internautes entre ceux qui ont bien apprécié son choix et d’autres qui l’ont critiqué.

« Elle a choisi de porter une tenue traditionnelle pour hommes, au lieu de choisir la Melhfa, dédiée aux femmes », peut-on lire sur un des commentaires.

Il est à noter que le Festival de Dakhla a vu la présence de plusieurs stars de l’art et du cinéma. La 11e édition a honoré l’artiste égyptienne Rania Farid Shawki, le réalisateur et producteur angolais Zizi Kamboa, en plus de l’artiste marocaine Asmaa El Khamlichi. Cette dernière a exprimé sa fierté d’être honorée dans le désert marocain, et précisément dans la ville de Dakhla.

Il est à noter que les activités du Festival de Dakhla se poursuivent jusqu’au 8 juin prochain, date à laquelle le festival annoncera les œuvres et artistes primés cette année.