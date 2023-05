Souad Najjar, mère de Hachem Bastaoui, dit ce qu’elle a sur le cœur (VIDEO)

L’excellente actrice, Souad Najjar, a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux par les récentes révélations-confessions qu’elle a évoquées, lors d’une interview télévisée.

La veuve du grand et regretté artiste, Feu Mohamed Bastaoui, a ainsi commenté le fait que son fils Hachem Bastaoui ait mis fin à sa courte et éphémère carrière d’acteur. « Il s’agit d’une décision qu’il a prise tout seul. Et en vérité, c’était une sage décision », a souligné Souad Najjar.

Et de poursuivre: « Si je l’ai déçu, moi je le bénis! Et je me souhaite la guidance et la bonne direction (ndlr, « al hidaya », mot utilisé par la célèbre comédienne). Et lorsque je trouverai une autre option, un autre choix, je mettrai fin à ma carrière d’artiste aussi ».

Souad Najjar a également confié: « Le public me demande pourquoi je n’ai pas pris cette décision plus tôt et lui (ndlr, son fils Hachem) me souhaite ‘al hidaya’. Ceci, car pour lui nous exerçons un métier ‘illicite’ (haram). Pourtant, c’est le métier avec lequel nous avons grandi et nous y sommes épanouis! ».

La célèbre actrice a enfin asséné en parlant du métier d’artistes, mais surtout de Hachem Bastaoui: « Et lui de même! ».

Larbi Alaoui