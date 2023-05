Une Algérienne devient la risée de la Toile à cause du caftan marocain (VIDEO)

Nahla, une influenceuse algérienne, a été moquée sur les réseaux sociaux à cause du caftan marocain.

La jeune femme, vêtue d’un caftan, a filmé un micro-trottoir en Turquie, où elle demande aux passants de différentes nationalités s’ils connaissaient l’origine de sa tenue. Elle leurs annonce à la fin qu’il s’agit du caftan… algérien !

Quelques heures après, celle qui a vendu le caftan à Nahla a posté une story sur son compte Instagram, dans laquelle elle l’a remise à sa place. «Une Algérienne nommée Nahla avait acheté un caftan marocain de notre magasin. Nous avons été surpris par cette vidéo où elle porte notre pièce et prétend, sans vergogne, qu’il s’agit de la tenue traditionnelle algérienne. Nous tenons à préciser que cette tenue est 100% marocaine et a été conçu par des Marocains. Il s’agit d’une pièce emblématique du Maroc qui n’a aucun rapport avec l’Algérie», a taclé la vendeuse.

Rappelons que plusieurs célébrités et comédiennes marocaines avaient relevé le défi d’arborer de beaux et chatoyants caftans, habit 100% du cru, depuis des décennies, voire des siècles, dans de nombreuses villes du Royaume dont Fès, entre autres cités impériales.

Et c’est via le réseau social Instagram que le caftan a été encore une fois mis à l’honneur, porté élégamment par nos stars et célébrités féminies, qui n’ont point hésité à relever ce défi d’arborer ce bel habit traditionnel marocain, omniprésent lors de festivités, tels que réceptions, fiançailles, mariages, baptêmes, fête du henné, spectacles…

Ce « show » de modélisme et de stylisme a été illustré par une chanson traditionnelle du pays voisin de l’est, intitulée « Lahouawiya », dont les paroles disent: « Ô lahouawiya, d’où te vient le caftan, d’où te vient-il? Il m’est venu de Rabat, il est venu de Rabat! ».

Cette belle pique, et cette piqûre de rappel cinglante et nécessaire, si preuve en est, fait suite aux allégations fallacieuses de nos voisins, qui ne font que s’accaparer et plagier, sans vergogne ni honte, du patrimoine matériel et immatériel du Royaume, leur rappelant que le caftan est bel et bien marocain.

