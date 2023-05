Abattage des chiens errants : le maire de Tanger s’explique

Mounir Laymouri a indiqué que l’abattage des chiens errants se déroule selon certains critères et conditions. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le responsable indique que les chiens atteints de la rage doivent légalement être abattus à cause du danger grave et immédiat pour les personnes. Toutefois, a-t-il précisé, l’opération ne se déroule pas sur la voie publique.

«Le rôle de la commune est de rassembler les chiens errants pour les stériliser. En coordination avec les associations de protection des animaux, seuls les chiens touchés par la rage sont abattus. Nous ne réagissons qu’après avoir reçu des plaintes de citoyens ayant été attaqués par des chiens errants», explique le maire.

Laymouri a également souligné que la commune a reçu des consignes des autorités afin d’abattre tout chien représentant un danger pour les habitants. «Nous ne tuons pas ces chiens par plaisir. Mais la sécurité des personnes est prioritaire», a-t-il noté. Et d’ajouter: «Nous les rassemblons et les déplaçons dans un lieu adéquat afin que l’opération se passe dans les conditions les meilleures», a expliqué le maire.

H.M.