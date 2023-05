Burkina Faso: ce que l’on sait sur la libération des deux cyclistes marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Les deux citoyens marocains, enlevés le 1er avril dernier, par des éléments armés au niveau des frontières nigéro-burkinabaises, ont été libérés à la faveur de la coopération entre les services de sécurité marocains et leurs homologues nigériens, a-t-on appris dimanche de source bien informée.

La coopération entre les services de sécurité marocains et nigériens, qui a duré 4 semaines, a permis la localisation des deux Marocains et leur libération samedi sains et saufs, affirme la même source.

Les deux ressortissants marocains (A.S.) et (D.F) subissent actuellement des examens médicaux afin de s’assurer de leur état de santé, préalablement à leur rapatriement vers le Royaume, précise la même source.

S.L