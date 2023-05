LeaderSHE Talks : la formation de profils résilients et agiles est une priorité

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), Abdellatif Miraoui, a présidé, jeudi 11 mai 2023, à L’École Mohammadia d’Ingénieurs sise à Rabat, la troisième édition des rencontres-débats « LeaderSHE Talks », organisée par son département en partenariat avec l’Université Mohammed V de Rabat (UM5R), sous le thème « Le leadership face aux mutations : Allier résilience et agilité ».

Ces séries de rencontres viennent en application du Plan d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI 2030), notamment dans le volet consacré à l’amélioration de la gouvernance à travers le renforcement des capacités des acteurs, et dans le cadre de l’initiative « LeaderSHE » lancée par le ministère de Tutelle pour améliorer les compétences en leadership des actrices de l’écosystème, et spécialement les étudiantes, à travers l’élaboration d’un programme intégré visant de soutenir leurs capacités et leurs compétences en matière de leadership, et ce, dans le but de préparer une nouvelle génération de femmes leaders en pleine capacitation.

Dans son mot d’ouverture, le ministre a souligné que l’Université, levier d’acquisition du savoir et des compétences disciplinaires, digitales et transversales, dispose aujourd’hui des moyens lui permettant de forger des lauréats femmes et hommes aux profils résilients et entreprenants, en mesure de contribuer davantage au développement de leur pays. Le ministre a également ajouté que le nouveau modèle universitaire prôné par le PACTE ESRI 2030 offre un cadre favorable pour libérer le potentiel de créativité des étudiants et leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires à une insertion socioéconomique réussie.