Ce que l’on sait sur l’état de santé de l’artiste Mohamed El Khalfi (PHOTO)

L’animateur TV et artiste, Morad El Achabi, a vraiment tenu à cœur de rassurer les nombreux admirateurs, fans et followers du célèbre acteur marocain, Mohamed El Khalfi. Surtout que le décès de celui-ci a été annoncé, pendant ces dernières heures, par des esprits malveillants et bons pour l’hôpital psychiatrique d’Errazi à Salé ou du « 36 » à Casablanca.

« Actuellement, Mohamed El Khalfi se porte comme un charme et il est bel et bien en vie (ndlr, « hayoune yourzaq », en arabe). Mille mercis à toutes les personnes qui m’ont contacté afin de se rassurer sur l’état de santé de notre artiste », a écrit Morad El Achabi.

Pour rappel, et c’est vraiment triste, les rumeurs colportant l’annonce récente de décès de nombreux artistes, aussi bien marocains qu’étrangers, dont celui du grand comédien Mohamed El Khalfi (86 ans), qui a a disparu des radars de la télévision marocaine depuis des années, ne cessent de persister et signer, de façon malfaisante et stupide.

Larbi Alaoui