Sahara marocain: le Cap Vert s’exprime sur sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

La République du Cabo Verde a réaffirmé, mardi, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à l’initiative du plan d’autonomie, présentée par le Royaume, qui constitue l’unique solution crédible et réaliste pour la résolution du différend autour du Sahara.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue de la deuxième session de la Grande Commission Mixte de coopération du Royaume du Maroc et de la République du Cabo Verde, présidée à Rabat par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre cabo-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto de Figueiredo Soares.

Dans ce cadre, Soares a salué les efforts de l’Organisation des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional du Sahara.

Il a aussi exprimé l’appui de la République du Cabo Verde à la recherche d’une solution durable qui préserve l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, sous l’égide exclusive de l’Organisation des Nations Unies.

Soares a souligné, dans ce sens, que l’ouverture par la République du Cabo Verde d’un Consulat Général à Dakhla en juin 2022, s’inscrit dans le sillage de la dynamique internationale de la confirmation de la marocanité du Sahara, précise le communiqué conjoint.

S.L.