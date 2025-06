Société Générale Maroc devient Saham Bank

Saham Bank a été officiellement lancée le mercredi 18 juin à Casablanca, succédant à Société Générale Maroc. Cette nouvelle étape décisive intervient après une première phase de transformation et d’autonomisation stratégique, à la suite de la prise de contrôle de la banque par le groupe Saham en décembre 2024.

Née de la convergence entre un héritage bancaire structuré et une vision entrepreneuriale audacieuse, Saham Bank se positionne désormais comme une banque ayant vocation à accompagner les mutations économiques et sociétales du Maroc.

À ce titre, l’institution bancaire ne rompt pas avec son histoire : elle la prolonge et l’amplifie, en plaçant l’ambition de ses clients et de ses équipes au cœur de sa mission. Sa signature de marque : « Saham Bank – Accélérateur de vos ambitions », en est l’expression concrète.

Une gouvernance ancrée dans la continuité et tournée vers l’impact

Saham Bank repose sur un socle de continuité assumé et une dynamique de transformation, se dotant à cet égard d’une gouvernance claire et renforcée.

Le Conseil de Surveillance de Saham Bank est présidé par l’actionnaire de référence, Moulay Hafid Elalamy, fondateur du groupe Saham, avec à ses côtés comme Vice-Président Moulay M’Hamed Elalamy, et un collège de personnalités expérimentées et engagées. Le directoire, présidé par Ahmed El Yacoubi, conserve sa composition, reflet de la stabilité et de l’expertise de l’institution. Cette nouvelle gouvernance allie vision stratégique et excellence opérationnelle, au service d’une banque performante et responsable.

S’exprimant à cette occasion, Moulay Hafid Elalamy, Président du Conseil de Surveillance, a déclaré : « Ce projet est né d’une conviction simple : les clients attendent de leur banque rigueur dans l’expertise et agilité dans l’exécution. Saham Bank assumera cette responsabilité avec humilité, exigence, et esprit d’innovation. »

Une promesse forte portée par cinq piliers fondateurs

Saham Bank déploie une plateforme repensée et construite autour de cinq piliers qui structurent autant l’expérience client que la culture interne :

L’excellence opérationnelle qui exprime une exigence de qualité élevée, incarnée avec simplicité ;

La centricité client et la proximité réelle et agissante fondée sur une présence concrète et réactive, au plus près des clients et des territoires ;

Une relation client incarnée portée par des équipes engagées et responsables

L’innovation utile et fluide mise au service du quotidien des clients ;

La responsabilité envers la société avec un engagement fort pour l’inclusion et la durabilité.

Cette vision est d’ores et déjà traduite dans des actions concrètes qui marquent le passage vers un nouveau modèle opérationnel, et sera appelée à s’amplifier au cours des mois à venir. Parmi les premiers leviers activés figurent la refonte des parcours clients pour plus de lisibilité et de fluidité ; le déploiement de nouveaux engagements produits centrés sur la clarté, la valeur ajoutée et l’impact concret ; ainsi qu’une culture managériale repensée, tournée vers la performance collective, l’initiative et l’ancrage local.

Une identité visuelle inspirée par la continuité : « le meilleur des deux mondes »

Saham Bank adopte une identité graphique fidèle à l’histoire de son actionnaire de référence et à ses ambitions renouvelées. Le nouveau logo de la banque, construit autour du mot “Saham” dans sa calligraphie d’origine, est un symbole immédiatement identifiable, qui traduit à la fois continuité, singularité et proximité culturelle.

Le contraste entre la rigueur de la typographie de SAHAM BANK et la fluidité de la calligraphie arabe, exprime l’union entre solidité et agilité. La palette de couleurs – vert profond et ocre – incarne à la fois la stabilité, la chaleur et l’énergie entrepreneuriale.