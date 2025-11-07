Samskip met en service sa nouvelle route maritime entre le Maroc et l’Europe

Samskip, leader européen du transport multimodal, annonce le lancement officiel de sa nouvelle liaison maritime hebdomadaire entre le Maroc et l’Europe du Nord. Le navire Samskip Toubkal effectuera son premier départ commercial depuis Agadir, le 13 novembre 2025, une date historique qui marque la mise en route complète du service reliant Rotterdam, Tilbury, Casablanca et Agadir.

Baptisé à Agadir en juillet dernier, le Samskip Toubkal a quitté Rotterdam début novembre pour effectuer son premier voyage commercial de la saison 2025/2026. Ce retour symbolise le démarrage opérationnel du service, qui relie désormais chaque semaine les grands ports d’Europe du Nord au Maroc.

Opéré par deux navires, le Samskip Toubkal et le Samskip Amina, ce service combine des conteneurs réfrigérés et des conteneurs standards de 45 pieds, garantissant des livraisons fluides en porte-à-porte avec gestion complète des formalités douanières.

Conçu pour répondre aux exigences du secteur agroalimentaire, ce service apporte une solution logistique fiable, rapide et durable aux exportateurs marocains, notamment dans les fruits et légumes frais. Grâce à des transits de 4 à 5 jours vers le Royaume-Uni et les Pays-Bas, à une organisation porte-à-porte et à une gestion douanière anticipée, les marchandises circulent de manière fluide et continue. Les conteneurs réfrigérés et standards de 45 pieds assurent une conservation optimale des produits tout au long du trajet.

Alternative durable au transport routier, cette ligne permet une réduction des émissions de CO₂ allant jusqu’à 80 %, tout en renforçant la compétitivité des exportateurs marocains sur les marchés européens. En connectant plus de 30 destinations à travers l’Europe, Samskip ouvre une nouvelle ère pour la logistique d’exportation du Royaume.

« L’arrivée du Samskip Toubkal au Maroc marque une étape symbolique : notre service est désormais pleinement opérationnel et relie durablement le Royaume à l’Europe du Nord. Nous sommes fiers d’offrir aux exportateurs marocains une solution performante, respectueuse de l’environnement et tournée vers l’avenir », déclare Ólafur Orri Ólafsson, Chief Business Officer chez Samskip.

Fruit d’un partenariat stratégique entre Samskip, Maroc Fruit Board et Seatrust Group, cette ligne combine expertise maritime internationale et ancrage local pour garantir une coordination optimale des opérations portuaires et douanières. Avec cette nouvelle liaison régulière, Samskip confirme son engagement pour un transport plus propre, plus rapide et plus intelligent, au service de la croissance durable des échanges entre le Maroc et l’Europe.