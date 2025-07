Damane Cash devient acquéreur monétique national

Damane Cash, Établissement de Paiement agréé et filiale du Groupe BANK OF AFRICA, annonce le lancement officiel de son activité d’acquisition monétique, marquant une avancée stratégique dans son développement.

Forte d’un ancrage solide sur le terrain avec plus de 4 200 points de service à travers le Royaume, Damane Cash enrichit son offre pour devenir un acteur de référence dans l’équipement et l’accompagnement des commerçants et professionnels en solutions de paiement monétique.

À travers cette nouvelle activité, Damane Cash propose une offre complète et intégrée d’acceptation des paiements électroniques, allant de la fourniture, l’installation et la gestion des Terminaux de Paiement Électronique (TPE) – fixes ou mobiles – à la mise en place de solutions de paiement en ligne, conçues pour répondre aux spécificités de chaque métier.

Cette offre permet le traitement des paiements par carte marocaines ou internationales, dans un environnement sécurisé, fluide et conformes aux normes internationales. Les solutions proposées reposent sur des briques technologiques robustes et évolutives, en phase avec les nouvelles attentes des professionnels et l’évolution accélérée des usages de paiement.

Damane Cash déploie un modèle d’accompagnement personnalisé, fondé sur une connaissance fine du tissu économique national et de la diversité des usages. Chaque solution est pensée pour répondre aux besoins concrets de chaque métier : chaines de distribution, acteurs du transport, référents de l’hôtellerie, commerçants, artisans et acteurs du commerce de proximité.

Présente dans toutes les régions du pays, y compris les zones les plus reculées, Damane Cash revendique une approche centrée sur la proximité et la qualité de service, l’entreprise s’appuie sur ses équipes terrain pour offrir une expérience client fluide et réactive : de la mise en service à la maintenance, en passant par l’optimisation continue des parcours de paiement.

Maha KOHEN, Présidente du Directoire de Damane Cash, déclare :

« Ce lancement s’inscrit dans une dynamique nationale forte de modernisation des paiements. Nous souhaitons apporter une réponse concrète, simple et performante aux professionnels marocains, tout en participant activement à la transformation digitale du commerce de proximité. »

Avec un maillage national solide et structuré, et une expérience de terrain confirmée depuis 2007, Damane Cash réaffirme son ambition : rendre les paiements électroniques plus accessibles, plus humains et plus utiles, au service de la croissance économique nationale, de la compétitivité des professionnels et de l’inclusion financière.