Marrakech: Concentrix sera à nouveau présent au GITEX Africa 2025

Concentrix sera à nouveau présent au GITEX Africa 2025, qui se tiendra du 14 au 16 avril à Marrakech. Après deux participations réussies sur les deux dernières éditions, l’entreprise entend capitaliser sur cette plateforme pour partager son expertise et échanger avec les acteurs clés de l’innovation et de la transformation digitale en Afrique.

Un rendez-vous pour mettre en avant l’innovation et le savoir-faire local

Concentrix au Maroc accompagne de nombreuses entreprises dans l’optimisation de l’expérience client grâce aux technologies et à l’automatisation. Sa présence à GITEX Africa sera l’occasion de mettre en lumière ses initiatives locales, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et des services numériques. L’entreprise offrira des démonstrations d’outils en direct du stand hall 2, stand 2C-20 ainsi qu’un agenda de workshops sur les 3 jours du salon.

Un engagement renforcé avec des partenariats stratégiques

L’édition 2025 de GITEX Africa marquera une nouvelle étape pour Concentrix au Maroc, avec la signature de plusieurs conventions impliquant des acteurs majeurs du secteur technologique et économique. Ces collaborations visent à renforcer l’intégration des innovations digitales dans l’expérience client et à soutenir le développement des talents technologiques en Afrique.

De plus, la branche Consulting au Maroc sera officiellement lancée pour accompagner le marché marocain et offrir aux clients le meilleur d’un réseau de plus de 7600 consultants à travers le monde.

Cette participation accrue reflète également l’importance du continent africain dans la stratégie globale de Concentrix. Le Maroc, en particulier, joue un rôle clé en tant que hub technologique et opérationnel pour le groupe, bénéficiant d’une position stratégique et d’un écosystème dynamique favorisant l’innovation. Cette édition sera aussi l’occasion d’inaugurer le deuxième Tek lab de Concentrix qui ouvrira ses portes à Marrakech.

Redouane Mabchour, Directeur Général de Concentrix au Maghreb , souligne l’importance de cette présence :

“Notre participation à GITEX Africa est une opportunité précieuse pour affirmer notre engagement envers l’innovation et le développement des compétences technologiques au Maroc. Nous voulons échanger avec nos pairs, explorer les tendances émergentes et voir comment nous pouvons, ensemble, relever les défis de l’expérience client à l’ère du digital. Cette année, nous franchissons une nouvelle étape avec la signature de conventions stratégiques, renforçant ainsi notre rôle dans l’écosystème technologique africain.”

En consolidant son ancrage au Maroc et en s’inscrivant dans une dynamique de partage et de collaboration, Concentrix au Maroc réaffirme son rôle d’acteur engagé dans la transformation numérique du continent.