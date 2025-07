La Bourse de Casablanca clôture en territoire positif

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,97% à 19.634,87 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 1,06% à 1.615,00 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,86% à 1.350,41 pts.

Dans la même dynamique, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est adjugé 0,66% à 1.842,66 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 1,34% à 18.950,64 pts et 1,39% à 16.944,90 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Services de transport » (+2,94%), « Santé » (+2,24%) et « Agroalimentaire/Production » (+1,92%) ont enregistré les meilleures performances.

À l’opposé, les secteurs « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-2,44%), « Industrie pharmaceutique » (-1,01%) et « Sociétés de financement et autres activités financières » (-0,65%) ont accusé les plus forts replis.

Le volume global des échanges s’est établi à plus de 875,76 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché central (action) et dominé par les transactions sur TGCC (188,01 MDH), CIH (133,09 MDH) et Marsa Maroc (63,39 MDH).

La capitalisation boursière a, pour sa part, atteint plus de 1.036 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par Minière Touissit (+9,63% à 2.949 DH), Stokvis Nord Afrique (+9,39% à 75,50 DH), Rebab Company (+5,99% à 95,39 DH), Med Paper (+5,06% à 32,79 DH) et Ennakl (+4,71% à 34,92 DH).

En revanche, Zellidja S.A (-5,99% à 259,65 DH), Salafin (-5,99% à 555,60 DH), Stroc Industrie (-2,89% à 198,10 DH), Vicenne (-2,66% à 475 DH) et Promopharm S.A. (-2,61% à 1.120 DH) ont accusé les plus fortes baisses.