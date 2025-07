Tourisme: 54 MMDH de recettes touristiques à fin juin 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes voyages ont atteint 54 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2025, en hausse de +9,6% par rapport à 2024, soit un gain de 4,7 MMDH, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire.

Cette performance, soutenue par une croissance de +19% des arrivées touristiques, témoigne de l’attractivité croissante de la destination Maroc et de la capacité du secteur à générer davantage de devises, au bénéfice de l’économie nationale, relève le ministère dans un communiqué.

« Cette dynamique renforce notre ambition de positionner le Maroc comme une destination à haute valeur ajoutée. C’est pourquoi nous investissons dans l’animation touristique, levier essentiel pour stimuler la dépense, prolonger les séjours et fidéliser les touristes »¸a indiqué la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire Fatim-Zahra Ammor, citée par le communiqué.

La hausse conjointe des arrivées et des recettes en devises reflète l’impact des efforts menés en matière de renforcement de la connectivité aérienne et de promotion, dans le cadre de la feuille de route 2023-2026, souligne la même source.

Elle est également soutenue par plusieurs initiatives visant à diversifier l’offre touristique et à maximiser les retombées économiques à travers le territoire, notamment le programme Go Siyaha pour encourager la création de nouvelles expériences touristiques à travers le Royaume, des incubateurs thématiques (gastronomie Marocaine, gaming de loisir, services digitaux) pour faire émerger des concepts innovants, ancrés dans les tendances du voyage et une banque de projets territorialisée, forte de 900 fiches clés en main, pour transformer le potentiel local en offres concrètes et commercialisables.

S.L.