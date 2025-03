Financement des TPE: le Wali de BAM annonce une bonne nouvelle

Par LeSiteinfo avec MAP

Bank Al-Maghrib (BAM) a mis en place un nouveau programme de soutien au financement bancaire des très petites entreprises (TPE), permettant aux banques participantes de bénéficier d’un refinancement à un taux préférentiel, a annoncé, mardi à Rabat, le Wali de BAM, Abdellatif Jouahri.

Avec un taux fixé à 25 points de base en dessous du taux directeur, ce dispositif vise à améliorer l’accès des TPE au crédit et à renforcer leur contribution à la création d’emplois, alors qu’elles représentent près de 88% du tissu économique national, a précisé Jouahri lors d’un point de presse tenu à l’issue de la première réunion trimestrielle du Conseil de la Banque centrale au titre de l’année 2025.

Dans cette optique, il a rappelé qu’une réunion s’est tenue le 6 mars entre BAM, les banques et Tamwilcom afin d’examiner les mesures susceptibles de faciliter le financement des TPE, précisant que cette concertation a permis d’aborder plusieurs axes, notamment l’amélioration des procédures bancaires, l’examen des demandes, les délais de réponse, ainsi que la révision du programme Intelaka.

Le Wali a, en outre, souligné qu’une réunion tripartite est prévue au cours du premier semestre avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), en présence des fédérations sectorielles et des banques, afin de mieux cerner les défis rencontrés par les TPE et d’adapter les dispositifs d’accompagnement, notant que des concertations similaires avaient eu lieu en 2016 et en 2019, avant d’être interrompues par la crise sanitaire.

Le Conseil de BAM avait décidé de réduire, pour la deuxième fois consécutive et la troisième depuis juin dernier, le taux directeur de 25 pbs à 2,25%.

Cette décision tient compte de l’évolution prévue de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix, et ce en vue de renforcer son soutien à l’activité économique et à l’emploi.

S.L.