Industrie automobile : Renault Group Maroc accélère sur le vert (VIDEO)

L’investissement vert est devenu un levier stratégique pour la croissance et la compétitivité des entreprises. Au Maroc, plusieurs secteurs, comme les énergies renouvelables et la mobilité durable, attirent des financements, mais une transition progressive et socialement équilibrée reste essentielle. Les institutions financières jouent un rôle clé pour accompagner cette mutation. Ce sont là les principales conclusions de la table ronde «Investissement vert : performance, impact et nouvelles opportunités». Un événement organisé dans le cadre du Cercle des Éco d’Horizon Press Group et qui a vu intervenir des acteurs et experts de premier rang.

L’investissement vert est devenu un enjeu central pour les entreprises et les économies du monde entier. Il ne s’agit plus uniquement d’une contrainte réglementaire imposée par les engagements internationaux, comme l’Accord de Paris, mais également d’une formidable opportunité de croissance et de compétitivité. État des lieux et évolution de l’investissement vert au Maroc, opportunités présentes et à venir, contraintes, notamment réglementaires et culturelles, nécessaires transitions et secteurs à même de porter ce qui s’annonce comme une transformation majeure et inéluctable. Tels ont été les principaux points débattues lors de la table ronde ronde «Investissement vert : performance, impact et nouvelles opportunités», organisée par Horizon Press Group dans le cadre de son cycle de conférences «Le Cercle des Éco». Pour en parler, des acteurs et experts de premier plan ont pris la parole : Mamoun Tahiri Joutei, directeur central Intelligence économique et Développement durable à Bank of Africa, Lamiae Derraji, principal banker à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD, Hamza Tber, associate director au Boston consulting Group (BCG) et Zineb Jazouli, directrice des relations publiques Renault Group Maroc. Dans cet extrait, Zineb Jazouli donne l’exemple de l’expérience Renault.