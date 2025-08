Maroc : Près du tiers des emprunteurs dépassent le seuil critique de 40% d’endettement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le taux d’endettement moyen des particuliers a atteint 34% en 2024 contre 35% en 2023, selon le 12ème rapport annuel sur la stabilité financière.

L’analyse de l’évolution du taux d’endettement des particuliers est basée sur les données recueillies auprès des établissements de crédit, couvrant environ 439.780 dossiers de crédit accordés au cours de l’année 2024, précise le rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Par catégorie socioprofessionnelle, la part des salariés s’est rétrécie de 42% en 2023 à 33% en 2024, au profit des fonctionnaires dont la proportion est passée de 24% à 28%, fait savoir la même source.

Les parts des retraités et des professions libérales sont demeurées stables, à respectivement 19% et 9%. Avec un taux d’endettement moyen de 62%, les fonctionnaires demeurent la catégorie la plus endettée.

S’agissant des tranches de revenu, les emprunteurs dont le revenu net dépasse 10.000 dirhams représentent 60% du montant total des prêts accordés en 2024, tout en affichant le taux d’endettement le plus bas à 31%.

Les tranches d’âge de 30 à 40 ans et celle de plus de 60 ans représentent respectivement 26% et 24% des emprunteurs. Le taux d’endettement le plus élevé est observé chez les 50-60 ans, atteignant 39%.

La proportion des particuliers dont la charge de dette dépasse 40% de leur revenu s’est établie à 32% en 2024. Pour cette catégorie, 38% présentent un taux d’endettement situé entre 40% et 50%.

En termes de situation professionnelle, les particuliers ayant une charge de dette supérieure à 40% de leur revenu sont majoritairement des fonctionnaires et des salariés, représentant 68% du total.