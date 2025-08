Casablanca accueille la première édition de l’Africa EV Mobility Expo

Du 19 au 22 novembre 2025, le Parc d’Exposition d’Anfa Park à Casablanca accueillera la première édition de l’Africa EV Mobility Expo, un salon international dédié à la mobilité électrique et durable à l’échelle continentale et internationale. Organisé en partenariat stratégique avec l’AMICA (Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile), cet événement de référence réunira les leaders mondiaux, institutions, investisseurs et industriels engagés dans la transition énergétique et la décarbonation des transports.

Un partenariat fort avec l’AMICA pour positionner le Maroc comme hub industriel africain

Le soutien de l’AMICA à cette initiative témoigne de l’ambition nationale de faire du Maroc un acteur central dans la chaîne de valeur de la mobilité électrique. Ce partenariat met en lumière les efforts conjoints des acteurs publics et privés pour accompagner l’évolution du secteur automobile vers des solutions plus durables, innovantes et compétitives à l’échelle continentale.

Un salon à forte dimension internationale et catalyseur d’investissements

Avec la participation confirmée de délégations et d’exposants venus d’Europe, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique, l’Africa EV Mobility Expo entend stimuler les investissements

étrangers au Maroc et encourager la création de partenariats industriels autour des véhicules électriques (2 roues, 3 roues, voitures, utilitaires, batteries, bornes de recharge, etc.).

Cette plateforme sera également l’occasion de présenter les opportunités d’implantation et de co-développement dans un pays qui offre une stabilité politique, un réseau d’infrastructures performant et une stratégie industrielle résolument tournée vers la mobilité verte.

L’Africa EV Mobility Expo offrira une plateforme complète alliant innovation, réflexion stratégique et opportunités d’affaires. Le salon proposera un espace d’exposition mettant en lumière les dernières innovations en matière de mobilité électrique, de technologies propres et de solutions durables, un programme de conférences réunissant des experts internationaux, des décideurs publics et des industriels de premier plan, des sessions B2B facilitant les rencontres entre fournisseurs, investisseurs, institutions et grands donneurs d’ordre, ainsi que des démonstrations en plein air organisées sur piste, permettant aux visiteurs de tester les performances des véhicules électriques en conditions réelles.

Africa EV Mobility Expo : catalyseur de transformation et d’indépendance énergétique

À travers cet événement, le Maroc renforce son rôle de leader régional dans la mobilité propre et offre à l’Afrique une tribune majeure pour discuter de son avenir énergétique et industriel. Ce salon s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable et de transition énergétique du Royaume, tout en renforçant son attractivité auprès des investisseurs internationaux.