Europe-Afrique: l’UM6P et STATION F nouent un partenariat

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et STATION F, nouent un partenariat pour promouvoir l’innovation et renforcer les liens entre l’Europe et l’Afrique.

Ce programme intitulé NextAfrica vise à soutenir et accélérer le développement des startups internationales intéressées par le marché africain dans des secteurs tels que la Greentech, l’Agritech, la Healthtech, relevant du positionnement stratégique de l’UM6P.

À travers ce partenariat, l’UM6P aura un espace dédié de plus de 40 postes de travail à STATION F. Ce partenariat offre aux startups des opportunités uniques combinant mentorat, possibilités de financement, accompagnement technique et un accès privilégié aux marchés africains. Il mettra à profit l’expertise scientifique et la richesse des laboratoires de l’UM6P, en favorisant les échanges avec ses chercheurs et experts, apportant une perspective locale et africaine précieuse pour les startups.

Au-delà du soutien opérationnel, les startups bénéficieront de connexions stratégiques avec des acteurs clés au Maroc et en Afrique, ainsi que d’opportunités de partenariats technologiques et business. En parallèle, l’intégration à l’écosystème dynamique de STATION F leur offrira un levier unique pour accélérer leur croissance et consolider leur positionnement sur les marchés européens et africains.

Le programme d’accélération NextAfrica offrira à une vingtaine de startups Greentech et Healthtech par an, un accompagnement international unique, combinant une immersion au sein de l’écosystème entrepreneurial de STATION F à Paris et un accès direct aux infrastructures et aux ressources du campus de l’UM6P au Maroc.

« Cette alliance avec STATION F reflète notre ambition de connecter les talents africains et européens autour d’un environnement entrepreneurial innovant. En unissant nos forces, nous mettons à disposition des startups les outils leur permettant de relever les défis technologiques, économiques et environnementaux de l’Afrique, tout en renforçant ce pont entre les deux continents. À travers ce positionnement, l’UM6P entend approfondir son rôle clé dans la création d’un écosystème d’excellence. », a déclaré Hicham El Habti, Président de l’UM6P.

« Nous sommes très fiers d’accueillir l’UM6P à STATION F. Ce partenariat ne fera que renforcer des secteurs clés et stratégiques pour nous, notamment la GreenTech et le HealthTech, ainsi que notre lien avec le Maroc – qui est le troisième pays le mieux représenté à STATION F aujourd’hui », a déclaré Roxanne Varza, directrice de STATION F.