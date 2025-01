BMCI signe deux conventions stratégiques lors du Sustainable Finance Forum

La BMCI a scellé deux accords majeurs lors du lancement du Sustainable Finance Forum ce mardi. Le premier partenariat, établi avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), porte sur une ligne de financement dédiée à soutenir les entreprises dans l’acquisition d’équipements durables.

Le second accord, conclu avec la plateforme EcoVadis, vise à accompagner les clients de la BMCI dans l’évaluation de leur impact en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Un engagement renforcé pour une économie verte et durable

Le GEFF (Green Economy Financing Facility), une initiative de financement mise en place par la BERD avec le soutien de l’Union européenne et du Fonds Vert pour le Climat (GFC), accompagne la transition vers une économie plus verte. Ce programme financier propose des solutions aux institutions financières locales pour financer des investissements durables des entreprises privées marocaines dans divers domaines : efficacité énergétique, énergies renouvelables, conservation de l’eau, réduction des déchets, bâtiments verts, économie circulaire, et lutte contre l’érosion des sols.

La BMCI a déjà mobilisé deux lignes de financement, GEFF I et GEFF II, respectivement dotées de 20 et 25 millions d’euros. Aujourd’hui, elle devient la première banque marocaine à bénéficier de la ligne GEFF III, d’un montant de 35 millions d’euros, complétée par une ligne supplémentaire MID GEFF, marquant ainsi une nouvelle étape dans son engagement pour la finance durable.

EcoVadis, un partenariat pour des pratiques RSE optimisées

Spécialisée dans la notation extra-financière, EcoVadis propose des solutions d’évaluation de la performance RSE adaptées à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. Déjà partenaire du Groupe BNP Paribas, EcoVadis collabore désormais avec la BMCI pour accompagner ses clients dans l’analyse de leur performance RSE, les aidant à identifier des leviers d’amélioration et à mieux orienter leurs actions en matière d’impact environnemental et social.

Grâce à sa plateforme, EcoVadis permet également aux entreprises de gérer les risques liés aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), d’assurer leur conformité réglementaire et d’atteindre leurs objectifs RSE. Ce partenariat incarne la volonté de la BMCI de promouvoir des pratiques responsables auprès de ses clients, renforçant ainsi son rôle d’acteur clé dans la transition vers une économie durable.