Wafasalaf. Driss FEDOUL : “Ce deuxième titre incarne notre engagement pour l’innovation”

Driss FEDOUL

Président du Directoire

Recevoir pour la deuxième année consécutive le titre d’«Élu Service Client de l’Année» est un immense honneur pour Wafasalaf, mais aussi une preuve tangible de l’engagement quotidien de ses équipes à offrir une expérience client exceptionnelle. Ce succès n’est pas une fin en soi, mais un moteur qui pousse l’entreprise à toujours se réinventer pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

Félicitations pour ce deuxième titre, que ressentez-vous ?

Remporter ce prix pour la seconde année consécutive est une immense fierté pour Wafasalaf. Cela illustre non seulement le travail remarquable mené par nos équipes, mais aussi leur engagement à offrir une expérience client de qualité.

Ce succès est également une validation de nos valeurs, de notre vision, et de notre volonté de toujours placer le client au centre de nos priorités. Enfin, ce prix nous motive à persévérer sur la voie de l’excellence, à renforcer la confiance de nos clients et à honorer notre signature distinctive « Dima maak ».

Comment vous assurez-vous que cette distinction reste un levier pour progresser, et non une fin en soi ?

Recevoir cette distinction est à la fois une fierté et une responsabilité. Elle nous engage à maintenir nos standards d’excellence tout en innovant pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Ce titre s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. Grâce à notre dispositif d’écoute de la voix du client et à notre participation à l’initiative «Élu Service Client de l’Année», nous restons attentifs aux attentes et besoins des consommateurs.

De plus, notre transformation repose sur des investissements stratégiques, notamment dans la formation, la digitalisation et l’exploitation de la data, afin de proposer une expérience client optimisée. Notre ambition est claire : dépasser nos performances chaque année et offrir un service qui anticipe et répond aux besoins de nos clients.

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier dans l’obtention de ce titre ?

Ce qui me rend particulièrement fier, c’est le caractère collectif de cette réussite. Elle reflète l’engagement et la mobilisation de toutes nos équipes. Ce titre est à la fois un aboutissement et un tremplin vers de nouvelles ambitions. J’adresse mes remerciements les plus sincères à nos clients, nos «collabor’acteurs» et nos partenaires, qui sont au cœur de cette réussite. Nous restons déterminés à maintenir notre position de leader en étant toujours engagés, innovants et responsables. Notre mission demeure la même : rendre le crédit à la consommation plus accessible, humain et parfaitement adapté aux besoins de chacun.

