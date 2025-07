Mi-séance : la Bourse de Casablanca accentue ses pertes

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca accentuait ses pertes, mardi à la mi-séance, son indice principal, le MASI, reculant de 0,38% à 18.849,03 points (pts).

Le MASI.20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,41% à 1.549,79 pts, alors que le MASI.ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,77% à 1.300,78 pts. Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations, perdait, quant à lui, 0,24% à 1.789,25 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index se repliait de 0,73% à 18.191,47 pts, tandis que le FTSE CSE Morocco All-Liquid lâchait 0,67% à 16.135,86 pts. Aux valeurs, Jet Contractors (+5,34% à 2.170 DH), Label Vie (+4,26% à 4.900 DH), Microdata (+2,5% à 1.025 DH), Immorente Invest (+1,48% à 88,3 DH) et Réalisations mécaniques (+1,13% à 535 DH) signaient les meilleures performances. À l’opposé, Eqdom (-8,43% à 1.108 DH), Salafin (-7,48% à 572,2 DH), Med Paper (-4,76% à 30 DH), Cartier Saada (-4,32% à 37 DH) et S.M Monétique (-3,38% à 595 DH) affichaient les plus fortes baisses.