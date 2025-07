inwi Challenge: la cérémonie de remise des prix a eu lieu à Rabat

Houssine Kodad, Inspecteur Général du Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et secrétaire Général par intérim, et Mohammed Benmahjoub, Directeur Général de inwi, ont présidé aujourd’hui, au Centre des Formations et des Rencontres Nationales à Rabat, la cérémonie de remise des prix aux élèves et établissements scolaires lauréats de la 5ème édition du programme éducatif « inwi Challenge ».

Lancé en 2021, le programme « inwi Challenge » est le fruit d’un partenariat étroit entre le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, et l’opérateur global inwi. Il a pour ambition de stimuler la créativité des élèves, de renforcer leurs compétences en pensée critique, résolution de problèmes, collaboration et créativité grâce à Minecraft Education, et d’accompagner les enseignants dans l’utilisation pédagogique des technologies numériques. Cette initiative s’inscrit dans une vision globale d’un système éducatif plus inclusif, plus équitable et tourné vers l’avenir.

Depuis sa création, le programme a connu une montée en puissance significative. Lors de la 5ème édition, 440 enseignants ont été mobilisés dans 399 établissements scolaires, donnant lieu à 1 504 ateliers et à 2 250 heures de formation. Depuis la première édition, 1 308 enseignants ont été formés dans 1 029 établissements, bénéficiant à plus de 110 000 élèves à travers le Royaume.

« inwi Challenge » s’aligne parfaitement avec les priorités de la feuille de route 2022-2026 du Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, qui positionne l’intégration des technologies de l’information et de la communication comme un levier essentiel pour transformer les pratiques pédagogiques. En proposant un apprentissage actif, collaboratif et créatif, fondé sur le jeu et en cohérence avec les programmes scolaires, cette plateforme permet aux élèves de construire leurs savoirs de manière engageante. Elle contribue ainsi à renforcer la qualité des apprentissages, à développer la pensée critique et la créativité, tout en favorisant une inclusion équitable dans l’acquisition des compétences numériques.

À travers ce programme, inwi réaffirme son engagement citoyen en faveur de l’éducation et de l’innovation. En tant qu’acteur de référence du numérique au Maroc, l’opérateur poursuit ses efforts pour démocratiser l’accès aux technologies, valoriser les talents, et accompagner les jeunes dans leur développement personnel et professionnel.

Aux termes de cette compétition nationale, les établissements primés lors de cette 5ème édition du programme éducatif « inwi Challenge » sont :

Catégorie « Ecoles primaires » :

1 ère place : ÉCOLE OUED CHIAF – Oued Ed-Dahab

Catégorie « Collèges » :

1 ère place : Établissement d’épanouissement pour l’éducation et la formation – Taounate

Catégorie « Lycées » :