La Bourse de Casablanca termine sa séance en baisse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en baisse mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,03% à 18.818,05 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,03% à 1.547,91 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a abandonné 0,04% à 1.295,64 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a baissé de 0,4% à 1.783,34 pts.

Sur le volet international, le FTSE CSE Maroc 15 et le FTSE CSE Maroc All-Liquid ont fini sur des gains respectives de 0,1% à 18.176,07 pts et de 0,02% à 16.137,05 pts.

Côté secteurs, les indices « Pétrole et gaz » (-2,85%), « Sylviculture et papier » (-1,68%) et « Transport » (-1,86%) ont signé les plus mauvaises performances.

À l’opposé, les secteurs « Société de financement et autres activités financières » (+2,7%), « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+2,17%) et « Électricité » (+1,19%) ont affiché les plus fortes progressions.

Les échanges ont atteint 405,47 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché de central (271,7 MDH) et le marché de blocs (129,3 MDH) et dominés par les transactions sur TGCC (23,84 MDH), BCP (18,97 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (18,35 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 988,5 milliards de dirhams. Aux valeurs individuelles, Microdata (-5,5% à 945 DH), Afriquia Gaz (-4,01% à 4.310 DH), Maroc Leasing (-3,44% à 365 DH), AFMA (-2,9% à 1.341 DH) et Unimer (-2,44% à 160 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Vicenne (+10% à 285,5 DH), Cartier Saada (+9,27% à 40,43 DH), Salafin (+7,06% à 616 DH), Sanlam Maroc (+6,74% à 1.980 DH) et Delta Holding (+2,19% à 81,75 DH).

S.L