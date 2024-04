Adil Basri et H&S Invest Holding unissent leurs forces chez WB Africa

H&S Invest Holding présidée par Moncef Belkhayat a annoncé l’acquisition de 20% des actions et droit de vote de chez Amethis dans le groupe de Communication et Media WB Africa.

WB Africa est un groupement d’agences de créativité offline et digital , achat d’espace média off line et digital opérant en partenariat avec Starcom media vest du groupe Publicis dans plusieurs pays Africains.

Dans le cadre de cette acquisition, Adil Besri actionnaire de la structure a été confirmé en tant que PDG de WB Africa.

Moncef Belkhayat PDG de H&S Invest holding a déclaré : « cette acquisition nous permet de continuer à créer des synergies dans la chaîne de valeur marketing , media et digitale au-delà de notre expertise en tant qu’industriel et développeur d’une centaine de marques de produits de grande consommation ».





H&S consolide ainsi sa position de holding d’investissement dans les métiers de l’industrie et de la distribution à travers Dislog Group ; les métiers de la logistique et du transport à travers BLS ; les métiers du marketing , des médias et de la presse à travers WB Africa et Horizon Press et enfin les métiers de l’immobilier à travers Kaya Immobilier.

Pour information, H&S Invest Holding a été accompagné par le cabinet Hilmi Law Firm et le Fond d’investissement Amethis par le cabinet Kouatly & Associates