Hyundai dévoile le KONA nouvelle génération hybride sur le marché marocain

Hyundai lance sur le marché marocain la deuxième édition entièrement remaniée de son SUV compact avec le KONA nouvelle génération hybride. En continuité avec la première version, ce modèle reste fidèle à la motorisation hybride, offrant l’une des gammes les plus complètes du segment B-SUV.

Toutes les versions du KONA ont en commun un équipement technique complet, de nombreuses fonctions d’assistance et une grande sobriété en termes de consommation et d’émissions de CO2. Le KONA est proposé à partir de 337.900,00 DHS, avec une garantie étendue de 5 ans / 100.000 km et 8 ans / 160.000 km sur la batterie.





Ce modèle est propulsé par un moteur 1.6 GDi de type Atkinson fort de 141 ch cumulée entre les moteurs électriques et thermiques, avec une consommation en cycle mixte de seulement 4,8 l/100 km (norme WLTP). Pour la transmission, le nouveau KONA fait appel à une boîte de vitesses automatisée à double embrayage (DCT) à 6 rapports. Son design marquant, à la fois élégant et sportif, est mis en valeur par des lignes stylées et avant-gardistes, ainsi que par des feux LED Seamless Horizon. Disponible en sept coloris extérieurs, le KONA offre un choix varié pour les consommateurs.

L’intérieur du KONA est tout aussi captivant, avec un espace plus spacieux et adaptable à divers styles de vie. Doté d’une planche de bord horizontale flottante intégrant un double affichage panoramique de 12,3 pouces, ce SUV offre également une organisation intelligente de l’habitacle pour maximiser le confort des passagers. Disponible en quatre finitions, le KONA chouchoute ses occupants avec des fonctionnalités haut de gamme telles qu’un toit ouvrant panoramique, un éclairage d’ambiance 64 couleurs, un système multimédia compatible Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un pack de sécurité complet Hyundai SmartSense.