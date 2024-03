KBIS 2024 : LG révolutionne la vie domestique avec ses innovations

LG Electronics (LG) dévoile une gamme de solutions de style de vie domestique lors du Salon de l’Industrie de la Cuisine et de la Salle de Bain (KBIS) 2024 à Las Vegas, aux États-Unis, du 27 au 29 février. Les dernières innovations de l’entreprise, y compris la solution de bain, PuriCare™ HydroTower, et le repassage système, utilisent des technologies sophistiquées et un design convivial pour rehausser et enrichir la vie quotidienne.

Solution de bain pour une expérience de salle de bain améliorée





LG étend l’expérience client améliorée à la salle de bain, l’un des principaux espaces de vie de la maison, en présentant une solution de bain qui offre confort et commodité. Le purificateur de bain et de douche intelligent de LG offre une expérience de douche rafraîchissante, en fournissant de l’eau propre et purifiée grâce à un filtre à eau avancé. Le système surveille intelligemment la consommation d’eau et fournit des alertes de remplacement de filtre en temps opportun pour faciliter un flux d’eau toujours pur.

Pour un confort accru sous la douche, le purificateur de bain et de douche intelligent de LG exploite la thermostatique pour maintenir la température de l’eau sélectionnée. Son unité de contrôle intuitive est dotée d’un affichage numérique qui permet aux utilisateurs de voir la température actuelle de l’eau, facilitant ainsi l’ajustement de la chaleur – ou de la fraîcheur – de l’eau à leur satisfaction. La solution de bain de LG comprend également le Smart Airflower, qui favorise un environnement de salle de bain confortable en contrôlant activement la température et l’humidité de l’air. Conçu pour faire circuler rapidement l’air et réduire l’humidité, le Smart Airflower est équipé de deux ventilateurs qui extraient l’humidité et d’un ventilateur qui envoie de l’air chaud et sec.

La troisième partie de la solution de salle de bain est un miroir intelligent polyvalent qui sert de plaque tournante pour les services basés sur l’IA, fournit un contenu utile, notamment des conseils pour la douche et la baignoire pour l’utilisation de la salle de bain et fonctionne comme un miroir conventionnel.

PuriCare HydroTower pour l’Hygiène, la Santé et la Commodité

Le LG PuriCare HydroTower combine des technologies de purification de l’air de pointe et d’humidification et arbore un design élégant de type colonne qui s’harmonise avec tout décor ou espace. Faisant ses débuts internationaux au KBIS 2024, le HydroTower a été lancé avec succès en Corée du Sud l’année dernière, où il a dépassé les 10.000 unités vendues en seulement 50 jours.

Produisant une brume rafraîchissante et purifiée, le HydroTower maintient une alimentation en eau propre et un réservoir d’eau en utilisant une technologie avancée qui élimine les substances nocives et les minéraux, et empêche le calcaire. Le produit innovant de LG chauffe également l’eau à 100 degrés Celsius pour arrêter la croissance bactérienne, offrant ainsi une tranquillité d’esprit ainsi qu’une humidification efficace. De plus, le HydroTower est capable de filtrer les particules de poussière ultrafines de l’air, fournissant un environnement intérieur plus sain et plus agréable.

Avant de commencer son opération d’humidification, le PuriCare HydroTower utilise de la vapeur pour nettoyer et sécher automatiquement le chemin emprunté par les particules d’humidité, renforçant ainsi l’hygiène. Le design convivial de LG permet un retrait et un démontage faciles des composants – tels que le couvercle et le réservoir d’eau – pour un rinçage pratique. De plus, le produit peut rapidement atteindre le niveau d’humidité désiré par l’utilisateur, offrant une capacité d’humidification robuste de 700 centimètres cubes (23,6 onces) par heure.

Système de repassage tout-en-un

Alliant technologie avancée et simplicité élégante, le système de repassage de LG offre une gestion efficace des plis pour aider les utilisateurs à sublimer leur style personnel. Une planche à repasser élégante et pliable avec un fer à repasser à vapeur intégré et un rangement pour accessoires, le système de repassage génère une vapeur haute pression de cinq bars – cinq fois la pression d’un défroisseur conventionnel – pour lisser les plis indésirables. La puissance de vapeur supplémentaire provient d’un générateur de vapeur haute pression et du système de chauffage interne intégré à la surface de la planche à repasser. Les particules de vapeur haute pression produites par le système de repassage pénètrent dans les tissus pour réduire considérablement l’apparence des plis.

Intégrant deux ventilateurs qui aident à éliminer l’humidité des vêtements, la « planche de stylisme » travaille pour éviter le rétrécissement des tissus, ce qui la rend adaptée à la gestion des articles vestimentaires délicats. Le design pratique du système de repassage de LG offre un ajustement simple de la hauteur de la planche, un bouton « maintien » qui verrouille automatiquement les roues du produit pendant le repassage, et un design facile à plier pour un rangement sans tracas.

« LG est heureux de présenter aux visiteurs du KBIS 2024 une gamme exceptionnelle d’innovations domestiques, y compris la solution de bain, PuriCare HydroTower, et le système de repassage », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de la société d’électroménagers et de solutions d’air de LG Electronics. « Nous continuerons à introduire des solutions de vie intelligente dans diverses catégories, ancrées dans notre compréhension des modes de vie des clients, cherchant à dominer le marché grâce à des innovations réfléchies pour une vie meilleure. »