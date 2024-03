Porsche dévoile la Panamera 2024 (PHOTOS)

La nouvelle Panamera consacre l’arrivée de la troisième génération de la berline de luxe de la marque. Avec sa gamme de motorisation plus puissante que jamais, elle réaffirme son caractère sportif. Son concept de commande entièrement revisité et ses nombreuses technologies novatrices soulignent également le caractère de la berline sportive.

Parmi les innovations, le nouveau système de réglage actif du châssis Porsche Active Ride associe un niveau de confort absolu à une dynamique de conduite sportive typique des modèles Porsche. L’intégration de l’écosystème numérique propre à l’utilisateur au système Porsche Communication Management (PCM) ouvre de nouvelles possibilités d’interaction entre le conducteur et la voiture. Le design élégant et dynamique de la nouvelle Panamera confère à la voiture une touche résolument moderne avec des lignes aux proportions parfaitement équilibrées. Une large gamme de systèmes d’assistance à la conduite et un intérieur entièrement redessiné, centré sur le conducteur, hissent l’expérience de conduite à un niveau inégalé.

Porsche propose une gamme compléte avec la Panamera 4 ainsi que 3 variantes hybrides, 4 E-Hybrid, 4S E-Hybrid et Turbo Hybride.

Nouveau design extérieur, aux lignes plus expressives

Porsche Driver Experience : nouveau concept de commande et cockpit numérique

Nouveaux systèmes d’assistance innovants

Concept E-Performance optimisé : puissance accrue et recharge plus rapide

Jusqu’à 96 km d’autonomie en mode tout électrique

Système de réglage actif du châssis Porsche Active Ride, proposé en option uniquement sur les version hybrides pour un confort accru et une dynamique optimisée

Groupe motopropulseur performance hybride optimisée

La Panamera 4 E-Hybrid est particulièrement efficiente et polyvalente. Pour optimiser les performances d’accélération de la Panamera, Porsche a associé un nouveau système hybride rechargeable à un moteur essence V6 biturbo de 2,9 litres (224 kW/304 ch) entièrement redéveloppé. La puissance cumulée de 470 ch (346 kW) et le couple maximal de 650 Nm permettent de franchir le 0 à 100 km/h en 4,1 s. La vitesse de pointe est de 280 km/h. L’autonomie en mode 100 % électrique de la Panamera 4 E-Hybrid passe à 96 km en cycle WLTP ( EAER city – autonomie urbaine en électrique WLTP).

La Panamera 4S E-Hybrid est quant à elle davantage axée sur la dynamique de conduite et la puissance délivrée à haut régime. Son bloc six cylindres biturbo de 2,9 litres développe 353 ch (260 kW). La puissance cumulée est de 544 ch (400 kW), le couple maximal de 750 Nm. La Panamera 4S E-Hybrid abat le 0 à 100 km/h en 3,7 s, pour une vitesse de pointe de 290 km/h et une autonomie électrique de 92km en WLTP.

Par rapport à la génération précédente, tous les modèles Panamera E-Hybrid offrent une autonomie électrique accrue, une recharge plus rapide, une meilleure réactivité à l’accélération et de meilleures performances de conduite. Avec une capacité brute de 25,9 kWh, la nouvelle batterie haute tension voit sa capacité s’accroître de près de 45 % pour un encombrement similaire. En outre, le nouveau chargeur AC embarqué de 11 kW réduit le temps de recharge à 2 heures et 39 minutes. Avec une puissance de 140 kW (190 ch) et un couple de 450 Nm, le nouveau moteur électrique offre une puissance nettement supérieure à celle de son prédécesseur. Désormais, le moteur électrique est intégré à la boîte PDK et à son circuit d’huile de refroidissement. L’absence de boîtier séparé pour loger le moteur électrique permet d’optimiser le poids et de gagner en efficience. La conception du rotor interne (le rotor tourne à l’intérieur du stator) réduit l’inertie de masse de 50 %, ce qui améliore ainsi la réactivité du moteur à l’accélération. Avec une puissance de récupération pouvant atteindre 88 kW, le moteur électrique contribue à augmenter de manière significative l’autonomie en mode 100 % électrique des modèles Panamera E-Hybrid.

La Panamera Turbo E-Hybrid lancée en premier en Novembre est dotée d’un groupe motopropulseur constitué d’un bloc V8 turbo de 4 litres entièrement redéveloppé, associé à un nouveau moteur électrique d’une puissance de 190 ch (140 kW ), pour une puissance cumulée de 680 ch (500 kW ). Le couple atteint le niveau impressionnant de 930 Nm. Porsche intègre le moteur électrique à la boîte PDK huit rapports à double embrayage, entièrement repensée. L’absence de boîtier séparé pour loger le moteur électrique permet d’économiser environ 5 kg. L’intégration du moteur électrique dans le circuit d’huile de la boîte de vitesses optimise également le bilan thermique de l’unité d’entraînement électrique et permet d’augmenter la puissance du moteur électrique en régime permanent.

La teinte exclusive Turbonite exclusive aux versions turbo est utilisée pour l’encadrement des vitres latérales et pour le logo Turbo situé sur le hayon, ainsi que pour l’écusson Porsche sur le capot avant, les jantes et le volant. À l’intérieur, la teinte Turbonite, associée à des éléments décoratifs en carbone, confère un caractère sportif à l’habitacle. La teinte est également sur les ceintures de sécurité et les surpiquure ainque que sur le compte-tours central du combiné d’instruments.

La Panamera Turbo E-Hybrid atteint 100 km/h départ arrêté en 3,2 secondes. Sa vitesse de pointe est de 315 km/h. La capacité de sa batterie est désormais de 25,9 kWh, offrant ainsi une autonomie en mode tout électrique pouvant atteindre 91 km en cycle mixte WLTP (83-93 km en cycle urbain). Le nouveau chargeur CA embarqué de 11 kW permet de recharger en 2 heures et 39 minutes sur une borne de recharge appropriée.

Optimisation des modes de conduite E-Hybrid

L’optimisation des quatre modes de conduite E-Hybrid ainsi que la reconfiguration des modes Sport et Sport Plus contribuent à améliorer l’efficience des modèles hybrides rechargeables. La voiture démarre par défaut en mode tout électrique E-Power. Lorsque l’état de charge de la batterie est inférieur à la valeur seuil minimale, le système passe automatiquement en mode Hybrid Auto. Ce mode adapte la stratégie de fonctionnement du système d’hybridation à la situation effective. En outre, avec la navigation activée en mode Hybrid Auto, la stratégie de fonctionnement est encore optimisée par la connaissance de l’itinéraire à suivre. Ainsi, les distances parcourues en mode tout électrique dans la circulation urbaine peuvent être maximisées, ce qui améliore l’efficience. Le système utilise pour cela à la fois les données de la voiture et les données de navigation.

En mode E-Hold, l’état de charge (SOC) de la batterie est préservé. En revanche, en mode E-Charge, le moteur à combustion recharge la batterie jusqu’à 80 % hors circulation urbaine et au-delà des 55 km/h, la Panamera exploitant les avantages de la motorisation hybride en ville. En mode Sport, l’état de charge cible de la batterie passe à 20 % (30 % en mode Sport Plus), contre 30 % auparavant (80 % en mode Sport Plus). Cette configuration de la valeur de consigne du SOC permet d’améliorer l’efficience sans pertes de performance.

Modèles E-Hybrid avec système innovant de réglage actif du châssis

Les nouveaux modèles Panamera sont tous équipés de série d’une suspension pneumatique adaptative à deux chambres, associée au système de gestion active Porsche Active Suspension Management (PASM) avec amortisseurs à deux valves. Le système innovant de réglage actif du châssis Porsche Active Ride est également disponible en option pour les modèles E-Hybrid. Ce système permet d’optimiser la dynamique et les performances en courbe, tout en offrant un niveau de confort élevé. Chaque amortisseur à deux valves est doté d’une pompe hydraulique à commande électrique (alimentation 400 V), qui génère des forces en détente et en compression.

Ainsi, la suspension absorbe presque entièrement les mouvements de caisse dues aux irrégularités de la route et maintient en toutes circonstances la voiture à l’horizontale lors des manoeuvres dynamiques. Les amortisseurs fonctionnent à une fréquence pouvant atteindre 13 Hz, ce qui signifie que le réglage de l’amortissement peut être ajusté jusqu’à 13 fois par seconde, offrant ainsi un temps de réglage extrêmement rapide pour adapter la force d’amortissement à la situation de conduite et à la chaussée. Le système de réglage actif du châssis offre par ailleurs des fonctions innovantes : il peut surcompenser les mouvements de tangage et de roulis et permet d’augmenter la hauteur de caisse pour monter ou descendre de la voiture confortablement.

Caractère sportif et dotation en équipements enrichie

Les lignes de la nouvelle Panamera sont athlétiques et modernes. L’avant de la voiture se caractérise par les phares matriciels à LED redessinés, fournis de série, et par une entrée d’air horizontale supplémentaire. À l’arrière, la nouvelle Panamera se distingue par son bandeau lumineux continu et les contours extérieurs affleurants de sa lunette arrière. Les baguettes de contour de vitre couleur argent rehaussent les lignes latérales.

La dotation de série de la Panamera 4 E-Hybrid comprend des jantes de 19 pouces, des étriers de frein noirs et des phares matriciels à LED. Le système d’éclairage innovant HD Matrix LED à haute résolution est disponible en option. La Panamera 4S E-Hybrid se distingue par ses jantes Panamera AeroDesign de 20 pouces, des sorties d’échappement Sport finition Argent et des étriers de frein de couleur rouge. Des étriers de frein en Vert acide et en Noir sont disponibles en option. La Panamera 4S E-Hybrid est équipée de série d’étriers de frein à dix pistons sur le train avant. Les freins céramique PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) sont également disponibles pour ce modèle en association avec des jantes de 21 pouces. Le diamètre des disques en céramique composite est de 440 mm sur le train avant, 410 mm sur le train arrière.

Commercialisation

La gamme des berlines sportives E-Hybride Panamera 4, 4S et Turbo sont disponibles à la commande dès aujourd’hui. La dotation de série étendue comprend l’assistance au stationnement (ParkAssist) et le compartiment pour smartphone avec système de refroidissement et fonction de recharge à induction (jusqu’à 15 W), la navigation Maroc. Les roues arrière directrices, le stationnement autonome à distance (Remote ParkAssist), le système Porsche InnoDrive avec guidage actif de la trajectoire (Active Lane Keeping), l’écran passager et le système de qualité de l’air à bord figurent parmi les options.

Au Maroc, la Panamera 4 E-Hybrid est proposée à partir de 1.8M MAD TTC. La Panamera 4S E­Hybrid est proposée à partir de 1.95M MAD TTC. La Panamera Turbo E-Hybride est propose à partir de 2.8M MAD TTC. Les livraisons au Maroc débuteront à partir du mois d’avril 2024