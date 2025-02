E-commerce au Maroc : le paiement en devises étrangères désormais possible

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI), leader des services de paiement en ligne au Maroc, lance, en partenariat avec Global Blue, l’un des leaders mondiaux de la détaxe touristique et des solutions de paiement, le service de paiement multidevises sur les sites e-commerce marocains.

Cette alliance vise à intégrer le service de conversion dynamique des devises (Dynamic Currency Conversion, DCC) aux sites e-commerce marocains, offrant ainsi une fonctionnalité de paiement multi-devises innovante, indique le CMI dans un communiqué.

Désormais, les e-commerçants marocains, bénéficieront d’une solution de paiement plus flexible. Grâce à la DCC (Dynamic Currency Conversion), les clients internationaux pourront effectuer leurs transactions en ligne dans la devise de leur choix, en bénéficiant du meilleur taux de change du jour, ce qui simplifiera le processus d’achat et améliorera leur expérience utilisateur.

« Cette nouvelle fonctionnalité va permettre aux e-commerçants d’améliorer l’expérience d’achat au profit de leurs clients internationaux et de renforcer leur compétitivité sur le marché mondial, d’autant plus que les études internationales ont démontré qu’environ 76% des consommateurs préfèrent voir et payer le montant exact de leur achat dans leur propre devise, ce qui se traduit par une meilleure satisfaction client et réduction des frictions lors des transactions », explique Rachid Saihi, directeur général du CMI, cité par le communiqué.

Une opportunité de croissance pour l’e-commerce au Maroc

Déjà opérationnel sur les terminaux de paiement électronique (TPE) du CMI, le service e-DCC permet aux clients internationaux, de régler leurs achats dans leur devise locale, telles que l’euro (EUR), le dollar américain (USD), la livre sterling (GBP), le yen japonais (JPY), le dollar canadien (CAD), le franc suisse (CHF), et bien d’autres devises clés.

Cette nouvelle fonctionnalité constitue une opportunité pour les e-commerçants marocains d’améliorer leurs performances en augmentant éventuellement leurs ventes jusqu’à 20 %, selon les benchmarks internationaux.

En permettant aux clients de payer dans leur devise locale, le e-DCC améliore le taux de conversion et permet d’augmenter le montant moyen des paniers d’achat, tout en proposant au E-marchands une rétrocession qui contribue à réduire de manière significative les coûts liés aux transactions internationales.

« Cette consolidation de notre alliance avec le CMI va non seulement offrir une transparence totale aux porteurs de cartes étrangères sur leurs transactions, mais également aider les e-commerçants marocains à augmenter leurs ventes en proposant une expérience d’achat personnalisée, et adaptée aux exigences d’une clientèle internationale » explique Amine Temsamani, directeur général de Global Blue Maroc.

A rappeler que les cartes de crédit étrangères ont joué un rôle clé dans l’activité monétique du CMI en 2024, avec un volume de transactions supérieur à 26 milliards de dirhams avec une évolution de +36 %, marquant une croissance significative par rapport à l’année précédente.

Le CMI est un leader de l’activité de paiement multicanal au Maroc, fournissant des solutions de paiement électronique avancées depuis plus de 20 ans. Avec une infrastructure de paiement étendue et une expertise reconnue, le CMI joue un rôle crucial dans la modernisation des transactions financières au Maroc.

Global Blue est un leader mondial de la détaxe touristique et des solutions de paiement, offrant des services de Dynamic Currency Conversion à travers le monde. Avec une expertise approfondie et une présence dans plus de 53 pays, Global Blue aide les commerçants à offrir une expérience de paiement améliorée à leurs clients internationaux.