E-commerce : Badr Bouslikhane pointe l’importance de l’IA à l’ADS 2024 (VIDEO)

La 6e édition de l’African Digital Summit (ADS 2024) s’est déroulée, du 8 au 9 octobre, à Casablanca, rassemblant des représentants de nombreux pays pour discuter de l’avenir du digital et des nouvelles technologies.

Le Maroc, reconnu pour sa dynamique d’innovation, continue de jouer un rôle central en s’alignant sur les grandes tendances mondiales tout en participant activement à leur développement sur le continent africain.

L’intelligence artificielle (IA) a été le fil conducteur de cette édition, avec une attention particulière portée sur son impact dans divers secteurs. Badr Bouslikhane, CEO de Jumia Maroc, a mis en avant l’apport de l’IA dans le domaine de l’e-commerce, et comment le Maroc pourrait en tirer profit à l’image de géant mondiaux comme Amazon. Selon lui, l’IA est un levier stratégique permettant d’optimiser les ventes, de mieux connaître les consommateurs, et de personnaliser l’expérience client. Elle permet également de planifier efficacement les campagnes commerciales et de produire des contenus adaptés en temps réel, contribuant ainsi à la croissance du secteur.

Cette édition renforce le positionnement du Maroc en tant que hub technologique en Afrique, capable de rivaliser avec les grandes puissances en matière d’adoption de l’IA et du digital. Le pays ne se contente plus d’adopter les tendances mondiales, il participe activement à l’élaboration de stratégies innovantes.