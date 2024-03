Lesieur Cristal lauréat des prix « Saveur de l’Année Maroc 2024 »

Lesieur Cristal, Leader agro-industriel au Maroc et en Afrique, réitère son engagement envers les consommateurs marocains et se distingue pour la deuxième année consécutive lors des prestigieux Prix « Saveur de l’Année Maroc 2024 ». Cette reconnaissance témoigne de l’excellence et de la qualité des produits proposés par le groupe.

En effet, lors de cette 3ème édition, quatre produits de Lesieur Cristal ont été distingués en tant que lauréats du label « Saveur de l’Année Maroc 2024 ». Il s’agit des huiles de table des marques Cristal et Lesieur, de l’huile d’olive Al Horra, et de la margarine Familia.

Ces produits ont été soumis à un rigoureux processus de dégustation à l’aveugle par un jury de consommateurs dans un laboratoire d’analyse sensorielle. Les résultats ont été remarquables, avec des scores de satisfaction globale notables pour les quatre marques.

Ce prix réaffirme l’engagement de Lesieur Cristal envers la qualité et l’innovation dans ses produits. La marque est honorée de voir son excellence reconnue par les consommateurs marocains.

Les quatre produits auront désormais le privilège d’afficher fièrement le logo et la marque « Approuvé Saveur de l’Année 2024 », offrant ainsi aux consommateurs un repère de qualité gustative éprouvé.

Il convient de noter que le label « Approuvé Saveur de l’Année Maroc » est le seul signe de valorisation des produits alimentaires de bon goût au Maroc. Le centre de qualité client « Approche Client » est le licencié exclusif sur le territoire Marocain de Monadia, propriétaire du label à l’international. Ce label offre également une garantie de qualité gustative inégalée aux consommateurs marocains.