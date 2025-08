ACWA Power renforce sa présence au Maroc avec les projets NOOR Midelt 2 & 3

ACWA Power, la plus grande entreprise privée de désalinisation d’eau au monde, leader en diversification énergétique et pionnière dans l’hydrogène vert, a franchi une étape majeure au Maroc. En partenariat avec des entités publiques et privées, ACWA Power a été retenue pour développer les projets NOOR Midelt 2 et NOOR Midelt 3 à la suite d’un appel d’offres international lancé par l’Agence Marocaine pour l’Énergie Durable (MASEN).

Cette réussite confirme l’engagement de ACWA Power à soutenir la transition énergétique du Maroc à travers le développement d’infrastructures durables à grande échelle.

Les projets NOOR Midelt 2 et NOOR Midelt 3 sont tous deux des centrales photovoltaïques d’une capacité de 400 MWc chacune, complétées par 602 MWh de stockage par batteries (BESS), avec une capacité de pointe de 230 MWac pendant deux heures. Développés dans le cadre d’un schéma Build-Own-Operate (BOO), ces projets seront soutenus par un contrat d’achat d’électricité de 30 ans, prévu d’être signé avec MASEN.

Les projets NOOR Midelt 2 et NOOR Midelt 3 sont conçus pour répondre à la demande d’énergie en heure de pointe, améliorer la flexibilité du réseau, et permettre une intégration accrue des énergies renouvelables dans le réseau national marocain afin d’atteindre l’objectif du mix énergétique marocain pour 2030. Ils contribueront également à éviter l’émission de 1,2 million de tonnes de CO2.

A propos de ce partenariat, Marco Arcelli, CEO de ACWA Power, a déclaré :

« Nous sommes fiers de renforcer notre contribution à l’ambitieux objectif du Maroc d’ici 2030, en fournissant des capacités innovantes, fiables et économiquement compétitives en énergie renouvelable et stockage, qui non seulement répondront à la demande en heure de pointe, mais favoriseront également un avenir énergétique plus vert et plus résilient pour le Royaume. En tant que plus grand investisseur en Afrique avec 9,5 milliards de dollars US, ACWA Power reste engagée à promouvoir des solutions énergétiques durables à travers le continent. »

« Les projets NOOR Midelt 2 & 3 marquent un autre moment clé dans le parcours du Maroc vers l’indépendance énergétique et le développement durable. Ces solutions hybrides innovantes soulignent l’engagement sans faille de ACWA Power à soutenir la vision énergétique ambitieuse du Royaume pour 2030, que nous sommes impatients de continuer à soutenir », a déclaré Hashim Ghabashi, président de la région MEASEA chez ACWA Power.

De son côté, Omar Alaoui Mhamdi, Directeur Général de ACWA Power Maroc, a déclaré :

« ACWA Power souhaite poursuivre sa collaboration étroite avec le gouvernement marocain pour développer davantage de solutions à faible émission de carbone, adaptées aux priorités nationales, et générant des bénéfices socio-économiques locaux. Avec une réduction de 1,2 million de tonnes de CO2 grâce à ces projets, nous restons dévoués à la gestion environnementale et à un avenir plus durable pour le Maroc. »

Depuis plus de dix ans, ACWA Power Maroc joue un rôle structurant dans le paysage énergétique du Royaume. La société assure l’exploitation et la maintenance des centrales solaires NOOR I, NOOR II, NOOR III et NOOR PV I situées à Ouarzazate, Laayoune et Boujdour, et exploite le parc éolien Khalladi à Tanger, avec une capacité installée totale de 765 MW.

S.L.