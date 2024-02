La série Samsung Galaxy S24 disponible mondialement dès le 14 février

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé la disponibilité mondiale de la nouvelle série Galaxy S24, qui a connu un succès retentissant en matière de précommandes grâce à ses capacités d’IA Galaxy révolutionnaires. Suite à cette annonce, la nouvelle série Samsung Galaxy S24 a enregistré une augmentation à deux chiffres des ventes

en précommande par rapport à son prédécesseur, avec plus de deux tiers des consommateurs optant pour le modèle le plus premium, le Galaxy S24 Ultra.

« Le lancement de la série Galaxy S24 marque notre premier pas vers une nouvelle ère de téléphones intelligents qui vont au-delà du smartphone actuel », a déclaré TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Conçu pour être un élément essentiel de notre vie quotidienne, Galaxy AI transformera à jamais la façon dont les gens interagissent avec le monde. Nous sommes impatients de voir comment nos utilisateurs enrichiront et amélioreront leur vie quotidienne grâce à Galaxy AI pour ouvrir des possibilités infinies ».

Galaxy AI apporte des fonctionnalités d’IA innovantes et pratiques pour transformer la façon dont nous communiquons, créons et découvrons le monde. De la communication sans barrières, grâce à des fonctions comme Live Translate et Chat Assist à une nouvelle norme de recherche fournie par Circle to Search avec Google, l’IA améliorera presque toutes les expériences dont les utilisateurs de Galaxy S24 peuvent profiter. Le nouveau ProVisual Engine, une suite d’outils de caméra alimentée par l’IA, maximise la liberté créative des utilisateurs, de la capture d’image avec de nouvelles capacités de zoom à l’édition avec l’aide de l’IA générative.

Samsung pousse encore plus loin la démocratisation de ces dernières innovations pour que davantage d’utilisateurs puissent profiter de ces expériences enrichies. Plus de langues seront disponibles pour les fonctionnalités IA, en plus des 13 langues actuelles. La plupart des expériences d’IA Galaxy seront également étendues aux modèles précédents grâce à des mises à jour logicielles, notamment les séries Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9. Enfin, dans le cadre de son engagement pour un cycle de vie des produits plus long et plus fiable, la série Galaxy S24 offre désormais sept générations de mises à niveau du système d’exploitation et sept ans de mises à jour de sécurité.

À partir du 14 février, le Galaxy S24 Ultra, le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 seront largement disponibles chez les opérateurs et les partenaires agréés, ainsi que sur Samsung.com. Le Galaxy S24 Ultra est proposé en Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet et Titanium Yellow. Le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 sont disponibles en Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet et Amber Yellow.

Les résultats peuvent varier en fonction des correspondances visuelles. Une connexion Internet est nécessaire. Les utilisateurs peuvent avoir besoin de mettre à jour Android vers la dernière version. La fonctionnalité du produit peut dépendre de vos paramètres d’application et de votre appareil. Certaines fonctions peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications. La disponibilité du service varie en fonction du pays et de la langue. La précision des résultats n’est pas garantie.