Marjane: les produits de la Filière M désormais certifiés (VIDEO)

Marjane Group, pionnier de la grande distribution au Maroc, vient d’opérer la certification du processus de production des produits de la Filière M. Lancée en 2019, celle-ci comprend désormais plus de 110 produits alimentaires contrôlés (viandes rouges et blanches, fruits, légumes, produits du terroir…). Elle représente 70% du chiffre d’affaires annuel des ventes en fruits et légumes de la holding marocaine.

Dans le cadre de la promotion des produits de la Filière M, Marjane Group a organisé, les 23 et 24 janvier, le premier voyage à la découverte des sites de production de ses fournisseurs de fraises, viandes, et de loups bars situés, respectivement, à Larache et M’diq. Ces produits alimentaires sont, notamment, destinés à la Filière M, lancée en 2019 par l’enseigne de grande distribution, et dont toutes les étapes de production sont soumises à un système de certification effectué par le cabinet international CCPB.

Fournisseurs agréés

Le concept de la Filière M consiste dans l’accompagnement des fournisseurs, selon un cahier des charges prédéfini. Ce dernier comprend plusieurs critères de qualité à respecter, un contrôle régulier du process de production, ainsi qu’un certain nombre d’exigences en termes de respect et de préservation de l’environnement (économie de l’eau, mesures anti-pollution…). «En tant que producteur et fournisseur de fraises Filière M, ma production doit être conforme à un ensemble de normes de qualité, et ce, de manière à fournir un produit premium en termes de goût, d’apparence et, surtout, livrer un produit 100% sain avec zéro résidus», nous a indiqué Redouane Fahamni, ingénieur agronome et propriétaire du site de production de fraises à Larache.

«J’en suis à ma quatrième année de collaboration avec Marjane Group, avec une livraison journalière de 1,5 tonnes pour un investissement de l’ordre de 1 million de dirhams par ha. Larache est réputée pour ses conditions climatiques favorables à la culture de fraises et des fruits rouges en général. C’est une région qui se caractérise par sa nappe phréatique importante, grâce à sa proximité avec le barrage Oued-El-Makhazen, ainsi que par son sol agricole arable», nous a-t-il précisé.

Pour sa part, Mohammed El Bouhdidi, Pdg de Nobotim et fournisseur de viande bovine, a indiqué que grâce à l’évolution de son partenariat avec Marjane Group dans le cadre de la Filière M, il livre en moyenne 200 bœufs de 400 kg chacun par mois. Un niveau atteint grâce, notamment, à un investissement de cinq millions de dirhams (MDH) en centres de multiplications et d’un autre de l’ordre de 30 MDH pour l’acquisition d’un abattoir moderne (Bio beef) situé à Meknès.

«Chaque animal livré à la Filière M est élevé conjointement et contrôlé depuis sa naissance, comme il doit être validé suite à des exigences de poids, d’âge et de date d’engraissement», nous a-t-il précisé.

Concept éco-responsable

Se définissant comme un concept éco-responsabe, Filière M. Première a pour objectif de veiller au «mieux manger» de ses clients en mettant en place un cahier des charges et en veillant à ce qu’il soit rigoureusement respecté par ses partenaires, agriculteurs, producteurs et éleveurs. L’objectif étant de proposer des produits de marché frais, sans hormone de croissance ou antibiotique, ni résidus chimiques après récolte, et à l’origine et la qualité contrôlées.

«Filière M est une marque qui suit un process détaillé par un cahier des charges qui décrit toutes les exigences techniques et réglementaire à respecter. Elle traduit l’engagement de Marjane Group de produire des produits sains, contrôlés et tracés, en partenariat avec des producteurs astreints à des engagements annuels. L’objectif est d’assurer la livraison de produits de qualité conformes aux normes de sécurité alimentaire internationales», nous a indiqué Yasser Traich, responsable développement de Filière M.

Outre les partenariats directs développés avec des producteurs et éleveurs, Marjane Group encadre aussi les structures agricoles, s’assure du respect de l’environnement et se porte garant pour les aider à améliorer leur rentabilité. Son engagement environnemental et éco-responsable tend, notamment, à la diminution et la suppression de traitements chimiques des sols et produits, à la personnalisation de la composition alimentaire des élevages, ainsi qu’à l’amélioration des propriétés naturelles des produits.



Production respectueuse de l’environnement

CCPB est un organisme d’inspection et de certification des produits agroalimentaires et non alimentaires, obtenus en production biologique respectueuse de l’environnement. Ce cabinet international a pour objectif de rendre le processus de production le plus efficace possible grâce aux services de certification. Il fonctionne de manière adaptée pour tous les besoins du marché, des consommateurs et des entreprises certifiées.

Sa mission consiste à doter le processus d’inspection et de certification de la plus grande transparence possible, et ce, tout en optimisant les aspects organisationnels de son activité et en améliorant ses performances. CCPB est implanté au Maroc, en Égypte, en Italie, au Liban, en Tunisie, en Turquie et dans 30 autres pays à travers le monde.

Ahmed Ibn Abdeljalil