Moroccan Consumer Day : Filière M de Marjane décroche le prix « Conso-Responsabilité »

Marjane Group reçoit le Prix « Conso-Responsabilité » lors de la cinquième édition du « Moroccan Consumer Day », organisée par le magazine Consonews.

Cette distinction est décernée pour FILIERE M, la marque éco-responsable du Groupe engagée pour une agriculture raisonnée et responsable.

« Cette distinction est une reconnaissance de notre engagement envers la responsabilité sociale et environnementale. Nous sommes fiers de voir les efforts de nos producteurs et coopératives reconnus à ce niveau », a déclaré Mohammed Bendidi, DGA en charge du marché et BtoB. « Filière M incarne notre vision d’une agriculture durable qui bénéficie à tous, du producteur au consommateur. Nous continuerons à investir dans des pratiques éco-responsables et à soutenir nos partenaires locaux pour un avenir plus durable ».

Depuis sa création en 2019, FILIERE M s’est donnée comme mission le développement et la promotion d’une agriculture locale, durable et équitable. À cet effet, FILIERE M s’inscrit naturellement dans les quatre axes d’évaluation du Prix « Conso-Responsabilité » du « Moroccan Consumer Day ».

En matière d’impact environnemental, FILIERE M favorise des méthodes agricoles respectueuses de l’environnement, en protégeant les sols et en optimisant la gestion des ressources hydriques en fonction des besoins de chaque culture, contribuant ainsi à une économie significative de l’eau, allant parfois jusqu’à 50%.

En outre, concernant les pratiques sociales responsables, FILIERE M garantit aux producteurs et aux coopératives, qui intègrent le process FILIERE M, une sécurité par un engagement sur les volumes ainsi qu’une meilleure rentabilité et de meilleurs rendements par le transfert de compétences des ingénieurs agronomes du Groupe.

De plus, la transparence de la chaîne d’approvisionnement est assurée grâce à des systèmes de traçabilité rigoureux, permettant aux consommateurs de connaître l’origine et les méthodes de production des produits.

Marjane Group prévoit de renforcer encore davantage son initiative éco-responsable FILIÈRE M en élargissant son réseau de producteurs et de coopératives partenaires. De nouvelles formations et des investissements dans des technologies agricoles innovantes seront déployés pour améliorer la productivité tout en préservant l’environnement. Par ailleurs, Marjane Group s’engage à intensifier ses efforts pour sensibiliser les consommateurs marocains aux avantages des produits durables et éco-responsables, consolidant ainsi son rôle de leader dans la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement et socialement équitable. Cette vision à long terme vise à ancrer un modèle agricole qui non seulement répond aux besoins actuels, mais assure également un avenir durable pour les générations futures.