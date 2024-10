Partenariat stratégique entre Transmed et BLS

Transmed et Buildings & Logistic Services ont signé un contrat de partenariat sur les métiers de la logistique permettant à Transmed d’héberger ses activités de distribution sur un espace de 10 000 positions palettes dans la nouvelle plate-forme de BLS à Tit Mellil .

Buildings & Logistic Services, leader de la logistique end to end au Maroc avait annoncé l’ouverture de sa nouvelle plate-forme sur une superficie de 40 000 mètres carrés couverts et qui sera opérationnelle au 1er janvier 2025.

Suite à la signature de ce partenariat, Mazen Damiani Chief Operating 0fficer du Groupe Transmed a annoncé : « nous sommes heureux de nous allier au leader de la logistique end to end au Maroc. L’entreposage étant un premier jalon de notre coopération en attendant d’avancer sur les métiers du freight forwarding, le transit, le transport et le 3PL ».

De son côté Anass Moutaoukil Directeur général de BLS a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Transmed dans nos locaux et nous espérons renforcer notre collaboration sur des activités connexes faisant partie de la chaine de valeur logistique. Ce partenariat témoigne de la qualité des services offerts par les équipes de BLS et notre volonté de continuer de nous développer à travers des acquisitions et des projets en Green Field comme celui de Tit Mellil ».

Fondée en 2011, filiale du groupe H&S Invest Holding et partenaire du fonds d’investissement international STOA, Buildings & Logistic Services se positionne en tant que Full Logistic Service Provider proposant à ses clients des solutions sur mesure et end to end.

La mission de BLS est de mettre à disposition des clients des solutions logistiques sur mesure et end-to-end couvrant toute la chaine de valeur logistique. Grâce à ses infrastructures de pointe et un savoir-faire métier basé sur les dernières technologies, BLS garanti une prestation intégrée aux standards internationaux tout en faisant preuve d’engagement, d’agilité́, et d’excellence à chaque étape de la collaboration avec les clients.

Avec une présence dans 12 villes du Royaume, Buildings & Logistic Services emploie 380 personnes et gère fièrement 250.000 m2 d’actifs et dispose d’une capacité́ de stockage de 150.000 palettes. BLS compte parmi ses clients prestigieux nationaux et internationaux : Dislog groupe, P&G, Pepsi, Aiguebelle, Lesieur, Sotherma, Cosumar, Barry Callbaut, Centrale Danone, impérial brands…

Son engagement va au-delà de la simple prestation de services, Buildings & Logistic Services s’investit de manière proactive dans la préservation de l’environnement à travers des initiatives concrètes et durables tout en accordant une attention particulière à l’épanouissement et la valorisation de ses collaborateurs.

Le groupe Transmed fondé en 1943 au Liban, est un distributeur intégré de marques internationales, opérant dans l’industrie FMCG et Food Service. Le groupe s’est étendu géographiquement et compte plus de 40 centres de distribution répartis dans 10 pays dans des régions différentes telles le Levant, le Golf, L’Afrique et l’Europe. Il représente différentes sociétés FMCG mondiales sur différents marchés, y compris et sans s’y limiter : P&G, Mars, Clorox, Kellogg’s, Walkers, McCormick, Duracell, Ulker, Sysco, Danone, C-Food, Gimco, Mattel, Gullon, Lorenz, Mondelez International, Bahlsen, Ferrero, Dr. Oetker, Perfetti, Laita, Earth Goods, Halabi, Crew’s et bien d’autres.

Transmed est l’un des plus grands groupes de taille importante à forte croissance dans son secteur d’activité et dont le métier et l’expertise couvrent l’ensemble de la chaine de valeur incluant la logistique, la vente & commercialisation, la gestion clients & compte-clés.

Le groupe Transmed distribue et commercialise un portefeuille large de produits relevant des catégories d’entretien corporel, entretien maison, jouets pour enfants et diverses produits de grande consommation. Le groupe œuvre toujours à apporter continuellement le meilleur service à ses centaines de fournisseurs et partenaires ».

S.L.