Nouvelle Hyundai Accent : puissance et esthétique au rendez-vous

Hyundai Maroc est ravi d’annoncer le lancement de la toute nouvelle Hyundai Accent, redéfinissant les normes des berlines compactes. Ce modèle très populaire a enregistré plus de 17 millions de véhicule vendu dans le monde et plus de 35 000 véhicules vendus au Maroc.

Cette 6ème génération de Hyundai ACCENT a été conçue avec un design audacieux, une technologie de pointe et des performances inégalées, avec sa version SEDUCTIVE le modèle s’impose comme le plus complet de son segment Hyundai Maroc promet, à travers ce nouveau modèle, une expérience de conduite incomparable qui marie confort, sécurité et connectivité, soulignant l’engagement de Hyundai envers l’innovation.

« C’est une évolution majeure d’un modèle emblématique et Best-Seller de la marque au Maroc », selon le directeur de la Marque Hyundai Maroc, Monsieur Saad BEZZATE.

Esthétique et Design : Une Révolution Visuelle

L’Accent arbore une signature lumineuse LED qui se démarque nettement dans son design extérieur. Cette caractéristique apporte une touche contemporaine et raffinée à son allure.

À la fois à l’avant et à l’arrière, les feux LED renforcent la présence de la voiture sur la route tout en optimisant la visibilité et la sécurité.

À l’intérieur, l’éclairage d’ambiance multi couleurs crée une atmosphère sophistiquée et personnalisable. Que ce soit pour une conduite relaxante le soir ou pour mettre en valeur les détails du tableau de bord, l’éclairage d’ambiance contribue à une expérience de conduite immersive.

La calandre paramétrique en chrome noir, les jantes en alliage de 16 pouces et les rétroviseurs extérieurs sophistiqués ajoutent une dimension supplémentaire à l’esthétique extérieure, créant un équilibre harmonieux entre élégance et modernité. L’accent mis sur les détails, combiné à des finitions haut de gamme et des matériaux de qualité à l’intérieur, souligne l’engagement envers le raffinement dans la conception de la nouvelle Accent.

Enfin, des caractéristiques supplémentaires telles que la sellerie en cuir et le toit ouvrant électrique complètent l’expérience haut de gamme, faisant de la nouvelle Accent une voiture qui se distingue non seulement par son design extérieur, mais aussi par son intérieur soigneusement aménagé.

Confort et Habitabilité

La nouvelle Accent offre un habitacle pensé pour le confort et la modularité. Avec des fonctionnalités telles que le démarrage à distance, des sièges en cuir ajoutant une touche de luxe, une modularité accrue grâce aux sièges rabattables, et un coffre spacieux, elle répond aux besoins des conducteurs modernes.

Ces caractéristiques améliorent l’expérience de conduite. La banquette arrière rabattable 60/40 constitue un atout supplémentaire, permettant d’ajuster l’espace de chargement en fonction des besoins spécifiques. Que vous ayez besoin de transporter des objets encombrants, des équipements de loisirs ou simplement d’optimiser l’espace intérieur, la flexibilité offerte par la banquette rabattable offre une solution pratique.

L’intérieur accueillant de la nouvelle Accent bénéficie d’un empattement agrandi, garantissant plus d’espace à bord pour les occupants. Que ce soit pour les trajets quotidiens en ville ou les longs voyages sur la route, les passagers bénéficieront d’un confort accru grâce à l’optimisation de l’espace intérieur.

Technologie Avancée : Connectivité et Sécurité au Premier Plan

Naviguez dans l’ère numérique avec la technologie embarquée de la nouvelle Hyundai Accent. Son cluster digital, intégrant à la fois un système multimédia de 8 pouces; Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto; et un tableau de bord digital, offre une expérience immersive de conduite. Grâce à cette combinaison unique, l’accès aux applications, à la navigation GPS, et aux fonctionnalités du véhicule est nettement simplifié.

Les passagers de la nouvelle Hyundai Accent profitent également d’une expérience sonore hors du commun grâce au système Bose intégré. Les haut-parleurs de haute qualité sont + stratégiquement positionnés pour offrir une acoustique exceptionnelle à tous les occupants de la voiture. Que vous écoutiez de la musique, des podcasts ou que vous passiez des appels mains libres, le son unique du système Bose rehausse le plaisir de conduite.

En intégrant ces technologies de pointe, la nouvelle Hyundai Accent vise à offrir une expérience de conduite moderne et hautement connectée, où la navigation et le divertissement se conjuguent harmonieusement pour répondre aux besoins des conducteurs d’aujourd’hui.

Performance : Puissance et Polyvalence

Sous le capot, la nouvelle Hyundai Accent dévoile sa puissance grâce à un moteur essence de 1,5 litre, délivrant 115 ch. Associé à une transmission variable intelligente (IVT), ce modèle assure une combinaison optimale de performance et d’efficacité. Les conducteurs bénéficient également de modes de conduite sélectionnables, permettant une personnalisation de l’expérience de conduite en offrant un équilibre parfait entre dynamisme et économie.

En plus de ses performances, la nouvelle Accent intègre des fonctionnalités modernes telles que le chargeur sans fil (Wireless charger) pour une recharge pratique des appareils compatibles.

Aide à la Conduite : Sécurité Inégalée

La sécurité est au cœur de la conception de la nouvelle Hyundai Accent, offrant aux conducteurs une tranquillité d’esprit inégalée à chaque trajet. L’assistance au suivi de voie (LFA) assure que le véhicule reste centré dans sa voie, offrant un soutien subtil au conducteur pour maintenir une trajectoire stable sur la route. Complémentairement, l’assistance au maintien de voie (LKA) intervient si nécessaire pour corriger la trajectoire en cas de déviation involontaire.

L’assistance à l’évitement des collisions dans les angles morts (BCA) est une fonctionnalité cruciale qui détecte les véhicules approchant dans les zones hors de la vue du conducteur, émettant des avertissements visuels et sonores et intervenant si une collision est imminente. Parallèlement, l’assistance à la prévention des collisions frontales (FCA) est conçue pour détecter les risques de collision à l’avant et peut intervenir en appliquant les freins si le conducteur n’agit pas rapidement, contribuant ainsi à minimiser les risques de collisions frontales.

En intégrant ces technologies avancées de sécurité, la nouvelle Hyundai Accent s’engage à fournir une protection proactive et une assistance précieuse, créant ainsi une expérience de conduite plus sûre et plus sereine pour les conducteurs et les passagers.

Dimensions et finitions :

Plus large, plus haute et plus grande, la nouvelle Hyundai Accent offre une expérience de conduite spacieuse et polyvalente. Avec son coffre généreux de 528 litres, incluant la roue de secours complète, la voiture répond aux besoins pratiques des conducteurs, offrant un espace de chargement exceptionnel pour les bagages, les courses et bien plus encore.

La nouvelle Hyundai Accent se décline en trois finitions distinctes, offrant ainsi aux clients une personnalisation adaptée à leurs préférences et besoins spécifiques. Les finitions disponibles sont l’ATTRACTIVE BVA, l’INVENTIVE BVA et la SEDUCTIVE BVA.

Couleurs Extérieures Disponibles

La nouvelle Hyundai Accent offre non seulement une expérience de conduite exceptionnelle, mais elle se distingue également par une nouvelle palette de couleurs extérieures élégantes qui ajoutent une touche de personnalité et de style. Les choix de couleurs disponibles comprennent 7 couleurs extérieurs :

TITAN GRAY

BLACK

WHITE

TYPHOON SILVER

MIDNIGHT BLUE

BROWN PEARL

THUNDER BLUE

Couleurs Intérieures Disponibles

La nouvelle Hyundai Accent propose une gamme d’options d’intérieur qui allient confort, style et personnalisation pour répondre aux préférences variées des conducteurs. Les 2 couleurs d’intérieur disponibles avec un garnissage cuir :

BLACK

BROWN

La nouvelle Hyundai Accent est proposée à un prix de lancement exceptionnel à partir de 199.900 DHS TTC, avec une mensualité de 1 500 DHS/mois, le tout sans intérêt grâce à une offre de crédit à 0%.

La Nouvelle Hyundai Accent est désormais disponible dans toutes les succursales et concessions Hyundai.

Et pour offrir une expérience de découverte à la clientèle de la nouvelle Accent, Hyundai Maroc organise des Journées portes ouvertes du 17 au 20 Janvier 2024 dans tout le réseau Hyundai avec des offres exclusives.