NOOCO s’associe à Achraf HAKIMI pour une collaboration gourmande d’exception

Next Snacking Industry, acteur industriel de la filière biscuiterie chocolaterie au Maroc, est fier d’annoncer une collaboration d’envergure entre sa toute nouvelle marque NOOCO et Achraf Hakimi. Cette collaboration est le fruit d’une rencontre entre un champion national et une marque marocaine prônant l’innovation et l’excellence.

NOOCO est une marque de snacking sucré (chocolats, barres chocolatées et biscuits) 100% marocaine destinée à un large public à la recherche de produits de qualité et de nouveaux goûts et saveurs. Cultivant la culture de l’excellence, la marque revendique fièrement sa marocanité, à travers son slogan « Proudly Tasty, Proudly Chocolatey, Proudly Moroccan ».

Achraf Hakimi est un athlète de haut niveau au parcours sportif exceptionnel aussi bien en clubs qu’en sélection. Il est également fortement impliqué dans diverses actions caritatives notamment au travers de la ACHRAF HAKIMI FOUNDATION. Affichant fièrement son attachement au Maroc, il incarne des valeurs de travail et de passion, faisant de lui un modèle pour la jeunesse marocaine.

« Je suis honoré de m’associer à cette marque marocaine qui assurément deviendra emblématique. NOOCO incarne des valeurs d’innovation et de qualité qui me sont chères et qui se reflètent sur l’ensemble des produits. La création de cette marque aux meilleurs standards est une fierté pour moi en tant que Marocain et sera je l’espère une inspiration pour nos jeunes », déclare Achraf Hakimi.

« Nous sommes ravis de cette collaboration à plusieurs dimensions et honorés de la confiance d’Achraf Hakimi. Pour soutenir le déploiement de notre marque NOOCO, qui prône l’excellence et revendique fièrement sa marocanité, nous ne pouvions espérer meilleur ambassadeur. Nous sommes également très heureux de contribuer aux différentes actions portées par la ACHRAF HAKIMI FOUNDATION », indique Hicham Laraqui Housseini, Directeur Général de Next Snacking Industry.