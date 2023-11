Visa et Reward unissent leurs forces pour révolutionner la fidélisation bancaire au Maroc

Visa, leader mondial des paiements numériques, et Reward, pionnier mondial de la fidélisation bancaire, unissent leurs forces pour introduire la solution d’offres liées aux cartes de Visa au Maroc. Grâce à ce partenariat, Visa permettra aux banques d’accéder aux offres exclusives des principaux commerçants mondiaux, tandis que Reward cocréera des offres hyper-personnalisées et les transmettra numériquement aux titulaires de cartes Visa.

En réponse à l’appétit croissant des consommateurs pour des propositions de fidélisation adaptées et différenciées, cette solution a été conçue pour améliorer l’engagement des consommateurs en proposant des offres basées sur des données et hyper-personnalisées.

Avec les offres liées à la carte Visa, les émetteurs, les titulaires de cartes et les commerçants bénéficieront d’offres personnalisées qui apporteront de la valeur à toutes les parties prenantes. Voici quelques-uns des avantages les plus notables :

Les titulaires de cartes Visa gagnent des récompenses financées par les commerçants : Les titulaires de cartes Visa peuvent désormais obtenir des récompenses financées par les commerçants, qu’ils fassent leurs achats dans leur pays d’origine ou qu’ils traversent 20 pays, grâce à la technologie innovante X-border » Home & Away » de Reward.

Les émetteurs facilitent les offres personnalisées : Les émetteurs ont la possibilité de communiquer à leurs titulaires de cartes des offres personnalisées prêtes à être commercialisées, provenant de marques mondiales, régionales et locales. Cela se traduit par une utilisation accrue de la carte, une augmentation des dépenses et des niveaux élevés de satisfaction mesurées par Net Promoter Score.

Les commerçants ont accès aux titulaires de cartes Visa : Les commerçants peuvent désormais accéder aux titulaires de cartes Visa par le biais des canaux numériques, ce qui leur permet de promouvoir des offres très ciblées basées sur les dépenses des consommateurs dans leurs magasins et sur l’ensemble du marché.

Otto Williams, Vice-Président Senior, Responsable des Produits, des Partenariats et des Solutions CEMEA chez Visa, a déclaré : « La solution d’offres liées aux cartes de Visa permet aux banques de proposer à leurs titulaires de carte des offres financées par les commerçants pertinentes et personnalisées en fonction des besoins individuels et des préférences de dépenses des titulaires de carte. Elle offre également une expérience client fluide, puisque la récompense est automatiquement identifiée et créditée sur le compte du titulaire de la carte. Il s’agit d’un outil très puissant pour compléter les offres de fidélisation existantes, pour renforcer davantage l’engagement des clients et fidéliser la clientèle à long terme tant pour la banque que pour les commerçants participants.

La solution d’offres liées aux cartes de Visa permet aux clients d’accéder à un éventail d’offres de vente au détail via le marché mondial des marchands de Reward. Le programme exploite des données riches et des analyses prédictives pour garantir que le contenu est hautement personnalisé pour les clients.