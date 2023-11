Services télé payants : ZTE prend le lead au Brésil

ZTE s’est allié à RVT pour lancer la commercialisation du décodeur Android TV Self-Serve de Netflix, offrant une expérience audiovisuelle diversifiée. La solution de ZTE offre aux utilisateurs finaux l’expérience ultime de la télévision payante sur de grands écrans.

Le groupe brésilien RVT et ZTE ont pris l’initiative de mettre en service le décodeur Android TV Self-Serve de Netflix, modèle B866V2FA. Ce produit est un décodeur OTT 4K de nouvelle génération, équipé du système d’exploitation Android TV, offrant aux utilisateurs une expérience immersive de visionnage de télévision grâce à la solution Self-Serve de Netflix. Brasil RVT est une filiale du groupe sim.digital. Fondé en 208, le groupe construit tous ses réseaux sous forme de réseaux optiques en utilisant des dispositifs de pointe, et les connecte aux réseaux principaux les plus grands et les meilleurs du Brésil.

Toujours en quête de renforcer la qualité, l’efficacité et l’innovation des services dans toute la région de Florianópolis/SC, l’entreprise propose des solutions intelligentes avec un service personnalisé pour chacun de ses clients. En réponse à la demande, elle a lancé la solution de décodeur ZTE pour offrir aux utilisateurs finaux la meilleure expérience de télévision payante sur de grands écrans en 2023. Le succès se traduit par l’acquisition de dizaines de milliers de clients et par son élection, pour la deuxième année consécutive, en tant que meilleur fournisseur d’accès à Internet dans la région. Le B866V2FA est un décodeur OTT 4K de nouvelle génération équipé d’un système d’exploitation Android TV, intégrant la puissante solution à puce quadricœur 64 bits d’Amlogic.

Ce matériel robuste garantit un décodage efficace des flux vidéo et un traitement rapide des instructions. Le système Android TV offre un accès à une multitude de ressources Google. En plus des applications natives de Google telles que Google Assistant, Google Play Music et Google Play Films et TV, le décodeur est préintégré avec les applications exclusives de RVT et une large gamme d’applications de diffusion tierces populaires, dont Netflix et Amazon Prime Video. Cela garantit aux utilisateurs une expérience audiovisuelle diversifiée. Netflix est l’une des plates-formes de streaming vidéo les plus populaires au monde, et la solution Self-Serve de Netflix vise à aider davantage d’opérateurs de télévision payante à intégrer rapidement et à commercialiser Netflix.

ZTE fait partie des rares fabricants dans le monde sélectionnés par Netflix pour proposer des décodeurs équipés de la solution Self-Serve de Netflix. En tant que fournisseur mondial de premier plan de terminaux multimédias domestiques, ZTE s’engage depuis longtemps dans le développement et l’application de produits de haute qualité.

À ce jour, les décodeurs de ZTE ont été déployés avec succès à des fins commerciales dans plus de 45 pays et auprès de plus de 150 opérateurs dans le monde entier. À l’avenir, ZTE renforcera ses partenariats avec ses clients mondiaux, continuera à fournir des produits et services de haute qualité et fiables, et construira des terminaux domestiques de haute qualité pour créer un avenir meilleur pour la maison intelligente.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO