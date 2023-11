Transformation numérique : la vision inspirante de ZTE brille à la MWC Kigali 2023

En tant que partenaire fondateur de la MWC Kigali, ZTE a présenté des innovations qui soulignent l’engagement indéfectible de l’entreprise à améliorer la connectivité numérique et à promouvoir la durabilité en Afrique.

ZTE Corporation, le fournisseur mondial de solutions technologiques de l’information et de la communication, a participé avec succès à la MWC Kigali 2023 sous le thème «Partage des Innovations Numériques». Au cours de l’événement, ZTE a présenté des produits et des solutions de pointe tout en partageant des idées précieuses sur la transformation numérique du continent. En tant que partenaire fondateur de la MWC Kigali, ZTE a présenté des innovations englobant les dernières solutions sans fil et filaires, ainsi que des terminaux de pointe. Ces offres illustrent l’engagement indéfectible de ZTE à améliorer la connectivité numérique et à promouvoir la durabilité en Afrique. Zhao Peng, vice-président senior et président de la région MEA chez ZTE, a prononcé un discours d’ouverture lors de l’événement.

«En réponse à la tâche impérieuse de combler le fossé numérique, ZTE reste attachée à notre stratégie 4A en Afrique, fondée sur les quatre principes directeurs de l’Accessibilité, de l’Avancée, de l’Adaptation et de l’Agressivité», a déclaré M. Zhao.

«L’accessibilité du réseau et des terminaux accélérera la transformation numérique de l’Afrique et favorisera un développement durable», a-t-il expliqué, mettant en avant l’engagement de ZTE à apporter des technologies de pointe sur le marché africain et à réduire le fossé numérique en Afrique. Zhang Jianpeng, vice-président senior et président du groupe MTO & Marketing International chez ZTE, a participé à une table ronde sur le thème «Fossé Numérique Africain, Développement Vert et Durable», mettant l’accent sur le rôle de ZTE dans la fourniture de solutions respectueuses de l’environnement pour l’Afrique. Shen Yang, architecte de solutions principal chez ZTE, a prononcé un discours lors de la session intitulée «La 5G est-elle la prochaine étape pour l’Afrique ?» Au cours de son discours, M. Shen a partagé des réflexions sur les principales considérations pour le déploiement de la 5G en Afrique.

Il a mentionné : «Nous explorons trois considérations clés pour le déploiement de la 5G en Afrique, en mettant l’accent sur le coût, l’efficacité et les services».

Il a également partagé des exemples de déploiement réussi de la 5G, mettant en avant la valeur apportée par ZTE. Abdessattar Sassi, directeur technique du bureau de ZTE aux Émirats Arabes Unis, a prononcé un discours lors de la session sur le thème «Redéfinir et Réinventer le Réseau». Lors de son discours, il a déclaré : «Il est essentiel de redéfinir l’architecture du réseau et de se préparer aux besoins actuels et futurs des réseaux de communication». Il a souligné que «la connectivité omniprésente, l’intelligence et la simplicité aideront les opérateurs à construire une infrastructure efficace et prête pour l’avenir». ZTE s’est engagée à libérer le potentiel illimité de l’Afrique et à renforcer l’avenir numérique de l’Afrique, en espérant ouvrir la voie à un continent plus lumineux et plus connecté.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO