Réseaux sans fil : un livre blanc pour expliquer le modèle

ZTE publie un livre blanc sur le Digital Twin as a Service (DTaaS) pour les réseaux sans fil. C’est un modèle de prestation des fonctions du réseau de jumeau numérique, qui représente le tout premier modèle de l’industrie dans les réseaux sans fil.

Un livre blanc a été récemment publié par ZTE, le fournisseur mondial de premier plan de solutions en technologies de l’information et de la communication, sur les technologies et les architectures du Digital Twin as a Service (DTaaS) pour les réseaux sans fil. Le DTaaS, un modèle de prestation des fonctions du jumeau numérique basé sur une plateforme cloud, représente le premier modèle introduit dans les réseaux sans fil par ZTE. Avec le déploiement commercial à grande échelle de la 5G, les réseaux de communication sans fil ont apporté aux clients et à diverses industries des expériences de service et des possibilités d’application inédites, mais, en même temps, ils ont posé des défis sans précédent. D’une part, l’émergence de nouveaux services tels que le divertissement immersif et l’interconnexion des véhicules exige des évolutions dans les nouvelles technologies et applications réseau. D’autre part, divers problèmes, notamment les comportements des utilisateurs et la croissance constante du trafic de services, ont renforcé les exigences en matière de planification, de construction, de maintenance et d’optimisation du réseau.

Une innovation

Pour relever ces défis, ce livre blanc propose pour la première fois le concept de Digital Twin as a Service (DTaaS) pour les réseaux sans fil. En tant que nouveau modèle de prestation des fonctions du jumeau numérique du réseau, le DTaaS offre des services à divers utilisateurs, dont les opérateurs, les industries, les établissements d’enseignement, et bien d’autres. Il élimine la nécessité pour les utilisateurs de déployer indépendamment un système de jumeau numérique local, réduisant ainsi les coûts de maintenance et les charges du système.

Le DTaaS se caractérise par sa facilité d’utilisation, sa mutualisation, sa flexibilité, sa stabilité, sa sécurité et son rapport coût-efficacité. Plus précisément, il peut améliorer l’efficacité de l’innovation pour les nouvelles technologies et applications des réseaux sans fil, favoriser l’évolution et le développement techniques, élever le niveau d’intelligence des réseaux sans fil, tout en améliorant leur qualité, réduisant les coûts et renforçant l’efficacité. En prenant en compte les capacités de construction des jumeaux, les capacités d’ouverture des services et une large gamme de domaines d’application, ce livre blanc propose une architecture «double boucle fermée» du Digital Twin as a Service, comprenant les réseaux physiques, les réseaux de jumeaux numériques et les cas d’utilisation. La «double boucle fermée» fait référence à la «boucle fermée des jumeaux» et à la «boucle fermée de la réalité virtuelle» pendant le fonctionnement du réseau. Le réseau physique désigne l’environnement réel, qui fournit des interfaces API pour que le réseau jumeau puisse collecter des données, et active la configuration et les appels de capacité depuis le réseau jumeau. Le réseau de jumeaux numériques, qui est le cœur de toute l’architecture, est divisé en trois couches : la couche de service, la couche d’application et la couche réseau. La couche de service du jumeau numérique représente une cartographie au niveau du service des diverses capacités du réseau de jumeaux numériques.

La couche d’application du jumeau numérique est chargée d’exécuter divers modèles de service et de réaliser des simulations réalistes et complètes, de bout en bout ou de segment de réseau partiel, de services réels. La couche réseau du jumeau numérique peut reproduire fidèlement divers facteurs complexes d’un réseau réel et possède des capacités de simulation dynamique pour simuler l’interaction et les changements de ces facteurs complexes. Sur la base du réseau de jumeaux numériques, les cas d’utilisation de scénario couvrent une variété de situations, notamment les réseaux intelligents, la validation de nouvelles technologies et la validation de nouveaux services, pour répondre aux besoins diversifiés des différents utilisateurs.

Les forces du livre blanc

S’appuyant sur l’architecture globale, ce livre blanc propose également neuf microservices appelables à l’intérieur de la couche de service des jumeaux numériques, notamment les capacités de base des jumeaux, les capacités avancées des jumeaux, les capacités de prototype de réseau ouvert futur, ainsi que les méthodes d’invocation des utilisateurs. Plus précisément, pour répondre aux exigences des différents scénarios, les utilisateurs peuvent utiliser une application qui intègre divers microservices grâce à une interface utilisateur naturelle ou appeler directement les microservices portant des capacités atomiques via une interface API. Différentes méthodes d’appel peuvent prendre en charge des services d’intégration, des besoins de plate-forme tierce et des exigences de programme dans divers scénarios.

Actuellement, le DTaaS a trouvé son application dans plusieurs régions de Chine, notamment dans la province du Jiangxi, au port de Rizhao dans la province du Shandong et dans le train à grande vitesse de la ville de Tianjin, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité de la planification du réseau et de réduire les coûts ultérieurs d’optimisation. Avec le développement et la maturité des technologies 5G et 6G, ainsi que de la technologie IA/ML, le DTaaS continuera d’évoluer vers l’universalité, l’humanité et la systématisation.

Sanae Raqui / Les Inspirations ÉCO