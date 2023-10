Les Impériales 2024 : l’événement de la communication fait son grand retour

Lancés dès le mois de septembre 2023, les préparatifs de l’événement « Les Impériales 2024 » promettent dès à présent une 7ème édition encore plus exceptionnelle. Rehaussée par une programmation et un agenda revisité, cette édition répondra aux attentes des participants nombreux et fidèles. Edition après édition ce meeting international, qui réunit les professionnels de la communication, du marketing, du digital, des médias et de l’événementiel, a pu se positionner comme l’incontournable rencontre annuelle de tous les acteurs de cet écosystème.

Nos racines, notre identité, notre futur…

Pour cette 7ème édition de l’événement « Les Impériales », les Comités Scientifique et Éthique nous invitent à réfléchir et à débattre autour d’une thématique en lien étroit avec les moments forts qui ont marqué l’actualité nationale ces deux dernières années, et qui témoignent de la montée en puissance du Royaume aux plans national et international, dans notre industrie comme dans de nombreux secteurs de pointe. Ainsi, la thématique générale,

« THE MOROCCAN ID… INSPIRE.CREATE.EMPOWER » est une invitation à mieux connaître nos racines et notre identité profonde pour s’en inspirer, en refaire une force, et examiner les nombreux enjeux de l’écosystème sur le Moroccan ID.

Au regard de la mutation de la société marocaine, de la force de sa jeunesse et de ses potentiels, l’heure est venue pour les professionnels de la communication de construire un nouveau narratif pour le Maroc. De sublimer cet héritage ancestral et cette identité forte pour construire un nouveau stotytelling en phase avec le Maroc d’aujourd’hui, celui de demain.

Les étoiles 2024, faire briller tous les talents

Valoriser le talent et la créativité, tel est le credo de l’événement « Les Impériales », dont la mission est avant tout d’être la vitrine d’un secteur à la pointe des tendances, riche de son savoir-faire. Ainsi, comme à chaque édition, l’événement sera rehaussé par la remise des Trophées «Les Étoiles», prix qui consacre les professionnels du secteur, invités à soumettre leurs meilleures campagnes réalisées et diffusées en 2023.

Les souscriptions en ligne, à travers la plateforme dédiée, sont à soumettre selon une nouvelle liste de catégories de sous-catégories, plus inclusive, afin de valoriser l’ensemble des métiers, des savoir-faire, des talents et des idées créatives des acteurs de l’industrie.

La participation est ouverte aux marques, agences, équipes marketing internes, concepteurs, bureaux de conseil, agences de relations publiques, associations caritatives ou toutes autres organisations ayant réalisé une action marketing, publicitaire ou événementielle.

Gilles Masson, président du jury

L’ensemble des souscriptions est soumis à un jury composé de personnes connues et reconnues dans le domaine de la communication, des médias, du marketing et des industries créatives. La présidence du Jury sera assurée pour cette 7ème édition par Gilles Masson, coprésident de l’agence Australie-GAD et président fondateur de « M&CSAATCHI.GAD ».

Depuis plus de 30 ans, Gilles Masson manage des agences de tailles et de profils divers. Diplômé en sciences économiques et en philosophie de l’Université Paris Nanterre, de Sciences Po (1979 – 1982) et de HEC Paris (1982-1985), il a été, entre autres, cofondateur et directeur général de l’agence BETC, filiale d’Havas (Vivendi), puis co-président de Publicis Conseil et président de Leo Burnett (Publicis Groupe).

Catégories et sous-catégories 2024

Uniques par leur portée et leur prestige, « Les Étoiles 2024 » se répartissent selon 8 catégories et 39 sous-catégories, à savoir :

ADVERTISING

Meilleure campagne TV – Meilleure campagne Digitale – Meilleure campagne Radio – Meilleure campagne Affichage urbain – Meilleure campagne Presse – Meilleure campagne intégrée – Meilleure campagne RP – Meilleure campagne Cinéma – Campagne Influenceur

BRANDING

Brand Identity – Brand Territory & Experience

CONTENT

Best Brand Content – Best UGC (User Generated Content) – Social media content – Audio content – Best digital and print publication.

EXPERIENCE

Best integrated experience – Best UX/UI Design – Best use of CRO (conversion rate optimisation)- Best use of Technology – Best use of Personalization & Cutomer Journey – Best innovative use of Data

CRAFT

Best video/film – Best music craft – Photography Craft – Animation Craft – Graphics Design Craft – Packaging Craft

ENGAGEMENT

Environnement et climat – Marque employeur – Action sociale et solidaire – Action contextuelle – Action RSE de l’année

EVENT

MICE event of the year – Fundraising event of the year – Festival of the year – Product launch event*

SPÉCIALES

Prix spécial du jury / catégorie « I love Morocco » – Prix spécial du jury / catégorie « Coup de cœur »