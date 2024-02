Les Impériales 2024 : Mosaïk Communication remporte deux prix pour ses campagnes innovantes

Mosaïk Communication s’est vue décerner deux « Etoiles » au cours de la cérémonie de clôture de la 7ème édition des Impériales qui s’est tenue samedi 17 février 2024 réunissant les acteurs de la communication et de la publicité au Maroc.

Le « Prix Spécial des Professionnels » a d’abord récompensé la campagne révélant la nouvelle stratégie de marque de Royal Air Maroc portée par la signature #DreamAfrica #MeetMorocco.

Challengée par la vision de la Compagnie Nationale exprimant avec force son identité marocaine et africaine, son engagement pour le continent et sa volonté de rupture créative, l’agence a proposé un concept visuel ultra-contemporain.

Celui-ci révèle une Afrique pleine de talents et positive, loin des clichés. Le film, inspiré de la culture pop, est soutenu par une musique originale et une voix mobilisatrice et poétique, interprété en « slam » par de jeunes artistes marocains et internationaux, en arabe, français et anglais.

La campagne a bénéficié d’un déploiement exceptionnel dans 28 pays à travers des supports médias et digitaux puissants, notamment en affichage grand format et sur les écrans numériques des plus grandes métropoles.

Le « Prix de l’Evénementiel dans la catégorie MICE » a par ailleurs été décerné au team building de communication interne organisé pour la célébration du trentième anniversaire de CFG Bank.

Le format sans précédent de concert participatif conçu par Mosaïk a immergé plus de 300 collaborateurs, cadres et dirigeants dans la magie d’une grande comédie musicale alliée à un karaoké géant survolté. Chanteurs professionnels, danseurs et équipes internes se sont succédés sur scène, portés par une scénographie, des décors et des lumières dignes d’une superproduction.

Au-delà du spectacle, un travail collaboratif avec les équipes de la banque a permis de diffuser les messages stratégiques de l’entreprise, à travers de grands succès de la chanson internationale, française et marocaine, dont les paroles avaient été entièrement revisitées pour transcender l’histoire de CFG, ses valeurs et ses engagements de banque universelle de nouvelle génération.

Cette double distinction salue le travail et l’expérience de Mosaïk et récompense son approche unique de communication globale. L’agence, créée en 1995, intervient ainsi à 360° auprès de ses clients, tant sur le développement de leur marque et leur stratégie créative qu’en matière d’événementiel et de relations publiques.