Les Impériales 2024 : Lesieur Cristal rempote cinq prix pour ses campagnes publicitaires

Lesieur Cristal, Leader agro-industriel au Maroc et en Afrique, a été récompensé par cinq prestigieux prix lors de la 7ème édition des Impériales 2024, tenue à Casablanca du 12 au 16 février sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI.

Le spot publicitaire de Cristal «Tyabna Kayedwi Alina» a été honoré dans quatre catégories distinctes : « Advertising : Campagne TV », « Spécial : Coup de cœur du Jury » et « I love Morocco ». Lesieur Cristal a également été désigné « Annonceur de l’année 2024 » pour le même spot. Ces distinctions témoignent de l’engagement continu de Lesieur Cristal à promouvoir la cuisine et les traditions marocaines et à renforcer l’identité nationale entant qu’huile de table incontournable chez les ménages.

De même, le spot publicitaire du savon El Kef – « 9adin btbya3na » a été récompensé du prix « Les Impériales 2024 ». Cette campagne publicitaire s’attache à célébrer avec fierté la culture marocaine, renforçant ainsi les liens avec l’identité nationale.

Les Impériales 2024, le rendez-vous incontournable pour les professionnels de la communication, des annonceurs et des médias, a mis en lumière l’identité marocaine et a souligné l’importance de la créativité nationale.